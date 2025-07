Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke priblíži deň na gazdovstve

Nová Bystrica 6. júla (TASR) - Deň na gazdovstve priblíži v nedeľu rovnomenné podujatie v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Návštevníci budú môcť od 10.00 h do 17.00 h spoznať hospodárske zvieratá, pozrieť si rozprávku či vyskúšať interaktívne aktivity. Súčasťou podujatia bude i svätá omša a vystúpenie folkloristov. TASR o tom informovala vedúca správy Múzea kysuckej dediny Miroslava Jančulová.



„Usadlosti v skanzene tentoraz ožijú hospodárskymi zvieratami, návštevníci sa budú môcť stretnúť s ovcami, so sliepkami, s husami, kačkami, holubmi či so zajacmi a vďaka informačným banerom sa dozvedia fascinujúce fakty o ich živote,“ načrtla Jančulová. Deti si podľa nej budú môcť vyskúšať i trenažér dojenia, v stodole u Poništa premietne skanzen náučnú rozprávku o zvieratách.



„Na dvore na pažiti ožijú interaktívne aktivity, počas ktorých budú môcť deti objaviť tajomstvá jedálnička zvierat, hľadať vajíčka, poznávať zvuky, rozpoznať odtlačky kopýt a labiek. Tieto aktivity sú navrhnuté tak, aby hravou formou rozvíjali empatiu, zodpovednosť a lásku k prírode,“ doplnila Jančulová.



O 13.00 h sa verejnosť bude môcť zúčastniť na slávnostnej svätej omši pri kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou, po nej sa predstaví folklórna skupina Vrabčiar z Krásna nad Kysucou na pódiu pri Krčme z Korne.



Okrem kultúrneho programu sa návštevníci budú môcť previezť na Historickej lesnej úvraťovej železnici a navštíviť aktuálne výstavy v skanzene.