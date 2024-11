Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke si zaspomína na driapačky peria

Nová Bystrica 19. novembra (TASR) - Tematické zimné podujatie Drápačky priblíži návštevníkom Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke, ako sa kedysi naši predkovia pripravovali na zimu a vianočné sviatky. Bohatý program je pripravený v nedeľu 24. novembra od 10.00 h do 15.00 h. TASR o tom informovala vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.



Driapanie peria podľa jej slov nebolo len obyčajnou prácou, ale aj spoločenskou udalosťou. "Ženy sa schádzali, driapali perie, navzájom si pomáhali pri tejto zdĺhavej činnosti, spievali a rozprávali rôzne príhody. Bola to príležitosť na výmenu informácií, posilnenie medziľudských vzťahov, plánovanie budúcnosti a, samozrejme, na prípravu dostatočného množstva peria na teplé periny a vankúše," priblížila Jančulová.



Pre návštevníkov víkendového podujatia pripravili v skanzene aj ďalšie zaujímavé aktivity. "Ukážka ľúbostnej mágie, liatie olova a veštenie ženíchov návštevníkom priblíži magickú atmosféru nadchádzajúceho zimného obdobia. O 13.30 h vystúpi v pásme Od Kataríny do Štefana ženská spevácka skupina Dolinka a Ľudová hudba Starejší z Novej Bystrice," doplnila Jančulová.