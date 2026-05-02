Múzeum kysuckej dediny vstupuje do svojej 45. letnej sezóny
Autor TASR
Nová Bystrica 2. mája (TASR) - Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke vstupuje v sobotu do svojej 45. letnej sezóny. Kysucké múzeum v spolupráci s obcami Nová Bystrica a Zborov nad Bystricou pri tejto príležitosti pripravilo pre návštevníkov program, ktorého hlavným bodom bude slávnostná svätá omša so začiatkom o 14.00 h priamo v srdci skanzenu. Informovala o tom vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.
Duchovnému programu bude predchádzať slávnostný sprievod folkloristov, hostí a veriacich, ktorý sa pohne o 13.30 h od Stanice Skanzen smerom ku Kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou, ktorú požehná apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. „V tesnej blízkosti čerstvo požehnanej kaplnky zasadíme pamätnú lipu dvoch biskupov. Lipa ako symbol materinskej lásky a ochrany tu bude zapúšťať korene ako živý svedok našej úcty k duchovným otcom Kysúc,“ priblížila Jančulová.
Doplnila, že zároveň bude požehnaný základný kameň Lesného arboréta sv. Huberta. „Tento akt je naším sľubom prírode, že ju budeme chrániť rovnako, ako svätý Hubert chránil lesy a ich obyvateľov. Aby naše slová a skutky nezavial čas, do útrob kaplnky uložíme časovú schránku. Bude v nej odpočívať odkaz pre generácie, ktoré prídu po nás,“ dodala Jančulová.
Skanzen bude v sobotu sprístupnený od 9.30 do 16.00 h a pripravené sú jazdy na historickom vláčiku i drezine a tematické výstavy Vlaky s vôňou dreva a Výstava modelovej železnice. V kultúrnom programe sa predstavia Folklórna skupina Zborovanka, Trubači z Kysuckého Lieskovca, Zborovskí heligonkári, dievčenská spevácka skupina Zborovské ozveny a deti z folklórneho súboru Nezábudka.
