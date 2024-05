Múzeum letectva ponúka výstavu k storočnici linky z Prahy do Košíc

Košice 21. mája (TASR) - Novú sezónu v utorok oficiálne otvorili v Múzeu letectva Košice, ktoré patrí pod Slovenské technické múzeum (STM). Súčasťou ponuky pre návštevníkov je nová výstava k 100. výročiu založenia Československých štátnych aerolínií a zavedenia pravidelnej leteckej dopravnej linky do Košíc. K novinkám patria aj audiosprievodca či zreštaurované lietadlo Aero L-39V vo farbách akrobatickej skupiny Biele Albatrosy.



Výstavu k storočnici leteckej linky Praha - Bratislava - Košice pripravili v spolupráci s partnerskými českými múzeami. "Výstavu pre svojich návštevníkov STM rozširuje o informácie späté s košickým letiskom a k tohtoročnému výnimočnému jubileu na výstave sprístupňuje aj doposiaľ nepublikované fotografie k danej téme. Panelová výstava netradične inštalovaná včlenením do expozície 'Počiatky letectva do roku 1945', bude prístupná celú sezónu," informovala generálna riaditeľka STM Zuzana Šullová.



V Múzeu letectva pre návštevníkov už od minulého roka slúži nový vstupný areál a zázemie s predajňou vstupeniek a publikácií. Aktuálna 22. sezóna sa začala v polovici apríla. "Návštevníci sa môžu tešiť na reorganizované exteriérové inštalácie, najviac isto zaujme sústredená letecká technika Dopravnej letky Ministerstva vnútra SR, ktorú múzeum sústreďovalo takmer desaťročie. Výnimočný vizuálny zážitok sa núka z kolekcie na prevoz ústavných činiteľov - lietadiel Jak-40, TU 154 Tupolev a vrtuľníka Mi 8," priblížil riaditeľ Múzea letectva Košice Miroslav Hájek.



Ako informovalo múzeum, pre žiakov základných a stredných škôl sú pripravené edukačné aktivity na témy Prečo lieta lietadlo a Letecké motory. Edukačné aktivity budú prebiehať od mája do októbra. Novinkou múzea je aj mobilná aplikácia Smart Guide, ktorou si záujemci priblížia 15 vybraných exponátov. Audiosprievodca bude dostupný v slovenskom a anglickom jazyku.



Prezentované reštaurované lietadlo Aero L-39V je súčasťou expozície Zlatá éra československého leteckého priemyslu. Stroj patrí do zbierkového fondu Vojenského historického múzea Piešťany. Košické múzeum realizovalo jeho komplexné odborné reštaurovanie, pričom na záver dostalo farby skupiny Biele albatrosy.



Na nadchádzajúcom podujatí veteránskych vozidiel "500 km slovenských" bude STM zastúpené historickými autami. "Chevrolet deluxe z roku 1942 a unikátna Tatra 603 MB z roku 1961, obe vozidlá s mimoriadne zaujímavými príbehmi, opustia 24. mája Múzeum letectva Košice a počas siedmich dní budú prezentované naprieč celým Slovenskom, aby od 1. júna zaparkovali v STM - Múzeu dopravy v Bratislave," priblížila Šullová.