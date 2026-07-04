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Múzeum liptovskej dediny sa vracia k remeselným tradíciám Liptova

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Na snímke Múzeum liptovskej dediny v obci Pribylina. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Počas júla a augusta sa budú v skanzene každú sobotu a nedeľu konať Remeselné víkendy, ktoré predstavia tradičné remeslá charakteristické pre tento región.

Autor TASR
Pribylina 4. júla (TASR) - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline sa vracia k remeselným tradíciám Liptova. Počas letných víkendov bude zasväcovať návštevníkov do tajov zručností našich predkov formou remeselných víkendov. Prvý je na programe už v sobotu. Informoval o tom programový manažér Liptovského múzea Radovan Sýkora.

Počas júla a augusta sa budú v skanzene každú sobotu a nedeľu konať Remeselné víkendy, ktoré predstavia tradičné remeslá charakteristické pre tento región. „Návštevníci budú môcť sledovať prácu skúsených majstrov, spoznať tradičné výrobné postupy a dozvedieť sa zaujímavosti o remeslách, ktoré boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každodenného života na Liptove,“ priblížil Sýkora.

Ako dodal, počas leta sa predstavia majstri modrotlače, drotári, hrnčiari, kováči, košikári, spracovatelia ovčej vlny či paličkárky. „Návštevníci si budú môcť sami vyskúšať niektoré z techník a možno si domov odnesú svoj prvý remeselný výrobok,“ doplnil s tým, že v júli a v auguste bude Múzeum liptovskej dediny v Pribyline otvorené každú sobotu a nedeľu od 9.00 do 20.00 h.
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