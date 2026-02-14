< sekcia Regióny
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline oživia fašiangy a dedinská zabíja
Súčasťou programu budú interaktívne dielne, ukážky tradičných remesiel a spoznávanie dobových obyčajov.
Autor TASR
Pribylina 14. februára (TASR) - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline oživia v sobotu fašiangy s dedinskou zabíjačkou. Informovala o tom programová manažérka Liptovského múzea v Ružomberku Silvia Vančová.
„Fašiangový sprievod v podaní Folklórneho súboru Liptov roztancuje návštevníkov v liptovskej dedine. Vďaka maskám, folklórnym spevom, tancom a pochodu dedinou s muzikantmi budú môcť návštevníci zažiť autentickú atmosféru zašlých čias. Fašiangy budú prezentáciou starých zvykov a rituálov symbolického ukončenia veselosti pred pôstom,“ uviedla Vančová.
Aj na Liptove sa podľa nej v posledných rokoch zabíjačka takmer vytratila zo života domácností. Práve preto sa organizátori počas fašiangového podujatia vrátia k ukážkam tradičných postupov.
„Návštevníci uvidia, ako sa na tradičnej liptovskej zabíjačke bravčové mäso spracovávalo a pripravovalo. Budú si môcť kúpiť kvalitné mäsové výrobky a tiež ochutnať zabíjačkové špeciality,“ doplnila Vančová s tým, že zabíjačka sa začne už od 9.00 h.
Súčasťou programu budú interaktívne dielne, ukážky tradičných remesiel a spoznávanie dobových obyčajov. Návštevníci sa budú môcť započúvať do odborných prednášok venovaných chovu, ochoreniam a kvalite mäsa ošípaných, ktoré bežne ponúkajú výklady v obchodoch. Považská lesná železnica v sobotu poruší svoju mimosezónnu výluku a vypraví historický vláčik, ktorý obohatí oslavu a pripomienku liptovských fašiangov.
