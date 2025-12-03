< sekcia Regióny
Múzeum mesta Bratislavy otvorí pobočku dejín 20. a 21. storočia
Múzeum chce v novej pobočke prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti a vytvárať kritické povedomie o nebezpečenstvách totalitných režimov.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Múzeum mesta Bratislavy (MMB) otvorí na Beblavého ulici novú pobočku zameranú na dejiny 20. a 21. storočia. Ide o jednu z hlavných aktivít projektu Turning Points, ktorý sa začína v spolupráci s Volkskundemuseum vo Viedni. Projekt posilní cezhraničnú spoluprácu múzeí, prinesie spoločný výskum najnovších dejín a vytvorí nové vzdelávacie programy pre mladú generáciu. Získal podporu vo výške viac ako 2,8 milióna eur. TASR o tom informovala PR manažérka MMB Katarína Selecká.
„Jedným z hlavných výstupov projektu Turning Points na Slovensku bude otvorenie novej pobočky MMB zameranej na dejiny 20. a 21. storočia. S týmto cieľom MMB komplexne obnoví meštiansky dom na Beblavého 1, ktorý bol pre verejnosť dlho uzavretý. Múzeum zároveň vybuduje moderné digitalizačné pracovisko, rozvinie metodiku digitalizácie a začne so sprístupňovaním zbierkového fondu širokej verejnosti,“ uviedla Selecká.
Doplnila, že múzeum chce v novej pobočke prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti a vytvárať kritické povedomie o nebezpečenstvách totalitných režimov. „Dáta z prieskumov ukazujú, že mladá generácia často nepozná zásadné udalosti posledných desaťročí, a práve to by sme prostredníctvom projektu Turning Points a nového múzea venovaného najnovším dejinám chceli zmeniť. Cez osobné príbehy, súčasné umelecké intervencie a interaktívne formy učenia ponúkneme priestor na rozvoj kritického myslenia a lepšie porozumenie historickým súvislostiam,“ priblížila riaditeľka MMB Zuzana Palicová.
MMB a VKM započali spoločný projekt s cieľom skúmať zlomové momenty najnovších dejín Bratislavy a Viedne 20. a 21. storočia, ktoré signifikantne formovali podobu oboch miest. „To, že sa dve múzeá v Bratislave a vo Viedni spájajú, aby spoločne skúmali a otvárali diskusiu o týchto najvýznamnejších momentoch najnovších dejín, má jasný dôvod: železná opona padla už pred 36 rokmi a pre celú generáciu predstavuje vzdialenú minulosť. Zároveň sa myšlienka zjednotenej Európy dostáva pod tlak nových nacionalizmov a autoritárskych tendencií,“ dodal riaditeľ VKM Matthias Beitl.
Projekt Turning Points - Museums for a Democratic Future získal podporu z programu Interreg Slovensko - Rakúsko spolufinancovaného Európskou úniou v celkovej výške 2,84 milióna eur.
„Jedným z hlavných výstupov projektu Turning Points na Slovensku bude otvorenie novej pobočky MMB zameranej na dejiny 20. a 21. storočia. S týmto cieľom MMB komplexne obnoví meštiansky dom na Beblavého 1, ktorý bol pre verejnosť dlho uzavretý. Múzeum zároveň vybuduje moderné digitalizačné pracovisko, rozvinie metodiku digitalizácie a začne so sprístupňovaním zbierkového fondu širokej verejnosti,“ uviedla Selecká.
Doplnila, že múzeum chce v novej pobočke prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti a vytvárať kritické povedomie o nebezpečenstvách totalitných režimov. „Dáta z prieskumov ukazujú, že mladá generácia často nepozná zásadné udalosti posledných desaťročí, a práve to by sme prostredníctvom projektu Turning Points a nového múzea venovaného najnovším dejinám chceli zmeniť. Cez osobné príbehy, súčasné umelecké intervencie a interaktívne formy učenia ponúkneme priestor na rozvoj kritického myslenia a lepšie porozumenie historickým súvislostiam,“ priblížila riaditeľka MMB Zuzana Palicová.
MMB a VKM započali spoločný projekt s cieľom skúmať zlomové momenty najnovších dejín Bratislavy a Viedne 20. a 21. storočia, ktoré signifikantne formovali podobu oboch miest. „To, že sa dve múzeá v Bratislave a vo Viedni spájajú, aby spoločne skúmali a otvárali diskusiu o týchto najvýznamnejších momentoch najnovších dejín, má jasný dôvod: železná opona padla už pred 36 rokmi a pre celú generáciu predstavuje vzdialenú minulosť. Zároveň sa myšlienka zjednotenej Európy dostáva pod tlak nových nacionalizmov a autoritárskych tendencií,“ dodal riaditeľ VKM Matthias Beitl.
Projekt Turning Points - Museums for a Democratic Future získal podporu z programu Interreg Slovensko - Rakúsko spolufinancovaného Európskou úniou v celkovej výške 2,84 milióna eur.