Múzeum mesta Bratislavy vystavuje repliku uhorskej kráľovskej koruny

Bratislava 16. augusta (TASR) - Múzeum mesta Bratislavy (MMB) vystavuje pri príležitosti korunovačných dní repliku uhorskej kráľovskej koruny. Návštevníci si ju môžu pozrieť od piatka do nedele (18. 8.) v historickej súdnej sieni Starej radnice v Bratislave. Vyrobila ju rodinná klenotnícka dielňa z Trenčína pod záštitou klenotníckeho majstra.



"Tvorba repliky si vyžadovala viac ako tisíc hodín klenotníckej práce. Nájdete na nej 362 ručne osadených prírodných perál a 98 drahokamov, z ktorých je až 85 kusov prírodného pôvodu - almandíny, ametysty, ruženíny, malachit a chryzopras," približuje Katarína Selecká z MMB.



Korpus koruny je zo striebra a vo finálnom kroku bola koruna pozlátená. Jej celková hmotnosť zodpovedá originálu, ktorý je však vyrobený zo zlata. Ten sa v súčasnosti nachádza v parlamente v Budapešti.



Uhorská kráľovská koruna (známa aj ako svätoštefanská) je jeden z najstarších zachovaných klenotov v Európe. Korunovali ňou viac ako 50 uhorských kráľov. Posledným z nich bol Karol IV. v roku 1916, avšak okrem iných zdobila aj hlavu Márie Terézie pri jej korunovácii v roku 1741 v Dóme sv. Martina.



Prítomnosť koruny zaručovala stabilitu v Uhorsku, no vzhľadom na turecké nebezpečenstvo a stavovské povstania bolo jej osudom podľa múzea skôr dobrodružné putovanie. Koruna na dlhý čas skončila aj na Bratislavskom hrade, kde je aktuálne jej kópia. V roku 1945 ju z dôvodu ochrany pred sovietskou armádou odviezli do americkej pevnosti Fort Knox. Maďarsku bola vrátená v roku 1978. V súčasnosti je uložená v maďarskom parlamente v Budapešti.