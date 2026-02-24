< sekcia Regióny
Múzeum Michala Tillnera otvorilo obnovené priestory stálej expozície
Múzeum Michala Tillnera oslávilo vlani 50. výročie svojho vzniku. Expozícia múzea bola zriadená v roku 1975 v historických priestoroch niekdajšieho mlyna, kde zostala do roku 2000.
Autor TASR
Malacky 24. februára (TASR) - V Múzeu Michala Tillnera v Malackách v utorok otvorili zmodernizovanú stálu expozíciu petrolejových lám a hodín. Pri tejto príležitosti odprezentovali aj zborník Malacky a okolie 18.
„Cieľom modernizácie bolo prispôsobiť expozíciu múzea novým trendom, vytvoriť novú koncepciu rozloženia exponátov a zaviesť modernú výstavnú architektúru,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Na utorkovom podujatí sa podľa jej slov zúčastnili aj architekt Martin Kubina a dizajnér Pavel Choma, ktorí mali zmeny pod dohľadom. Po obnove expozície lámp a hodín by v súlade s disponibilnými zdrojmi mali nasledovať ďalšie etapy modernizácie múzea.
Múzeum Michala Tillnera oslávilo vlani 50. výročie svojho vzniku. Expozícia múzea bola zriadená v roku 1975 v historických priestoroch niekdajšieho mlyna, kde zostala do roku 2000. V roku 2006 bola zriadená súčasná expozícia v podkrovných priestoroch Mestského centra kultúry na Záhoráckej ulici, odvtedy bola takmer v pôvodnom stave.
„Cieľom modernizácie bolo prispôsobiť expozíciu múzea novým trendom, vytvoriť novú koncepciu rozloženia exponátov a zaviesť modernú výstavnú architektúru,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Na utorkovom podujatí sa podľa jej slov zúčastnili aj architekt Martin Kubina a dizajnér Pavel Choma, ktorí mali zmeny pod dohľadom. Po obnove expozície lámp a hodín by v súlade s disponibilnými zdrojmi mali nasledovať ďalšie etapy modernizácie múzea.
Múzeum Michala Tillnera oslávilo vlani 50. výročie svojho vzniku. Expozícia múzea bola zriadená v roku 1975 v historických priestoroch niekdajšieho mlyna, kde zostala do roku 2000. V roku 2006 bola zriadená súčasná expozícia v podkrovných priestoroch Mestského centra kultúry na Záhoráckej ulici, odvtedy bola takmer v pôvodnom stave.