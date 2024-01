Múzeum mincí a medailí v Kremnici pripravilo stretnutia s kurátormi

Kremnica 25. januára (TASR) - Kremnické NBS - Múzeum mincí a medailí spúšťa 31. januára nový nepravidelný cyklus stretnutí s kurátormi. Odborníci budú na stretnutiach s verejnosťou hovoriť o pozoruhodných exponátoch podľa ich výberu.



"V decembri sme začali nový výstavný program, ktorý voláme Pozoruhodný exponát. V tomto programe sa snažíme návštevníkom sprostredkovať vedomosti našich kurátorov o artefaktoch, ktoré považujú za tak mimoriadne zaujímavé, že stoja za to, aby boli dočasne vystavené v sklenenom trezore múzea," uviedla vedúca oddelenia pre muzeálnu činnosť Miriam Kostrianová.



Keďže podľa jej slov stručný popis pri exponáte nedokáže vyčerpať zaujímavú tému do hĺbky, program obohatili o osobné stretnutia s kurátormi. "Počuť výklad odborníka a dozvedieť sa súvislosti je pre každého milovníka histórie a numizmatiky zážitok. Keďže kurátori majú možnosť výberu z obrovského počtu položiek v expozícii a depozitoch múzea, zaručene bude v sklenenom trezore vždy vystavené niečo, čo je hodné našej pozornosti," podotkla Kostrianová.



Ako dodala, každý exponát bude vystavený niekoľko týždňov, potom ho nahradí výber iného kurátora, ktorý ho takisto verejnosti predstaví na stretnutí.



Prvým exponátom vystaveným v rámci programu Pozoruhodný exponát je poklad z Nových Honov v nálezovom stave, to znamená ešte pred zásahom reštaurátorov. O poklade a problematike nálezov porozpráva na prvom Stretnutí s kurátorom Marek Budaj. Podujatie sa bude konať v stredu 31. januára o 16.00 h na prvom poschodí expozície Líce a rub peňazí.



"Múzeum tvoria kurátori. Ich prácu je vidieť v každom exponáte, pritom oni sami sú pre návštevníkov neviditeľní. To chceme Stretnutiami s kurátorom zmeniť. Chceme, aby naši návštevníci kurátorov múzea spoznali bližšie," skonštatovala Kostrianová a dodala, že na stretnutiach bude vždy priestor na otázky aj diskusiu. Obe stretnutia s kurátormi budú pre návštevníkov zadarmo.