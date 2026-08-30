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Múzeum moderného umenia Andyho Warhola otvoria v piatok
Vynovené priestory múzea majú o 9.00 h privítať prvého návštevníka, ktorý sa bude môcť podpísať do pamätnej knihy a získať malý darček.
Autor TASR
Medzilaborce 30. augusta (TASR) - Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach bude po rekonštrukcii slávnostne otvorené v piatok 4. septembra. Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, na otvorení sa zúčastní aj Warholov synovec Donald Warhol.
Doplnila, že súčasťou programu budú komentované prehliadky, workshopy, prezentácia nových expozícií či koncerty. „Investícia Prešovského samosprávneho kraja za takmer 16 miliónov eur priniesla komplexnú modernizáciu a premenila ho na nadčasový kultúrny a galerijný priestor venovaný životu a dielu kráľa pop-artu,“ uviedla.
MMUAW podľa nej prešlo rozsiahlou obnovou v rokoch 2023 až 2026. Dodala, že je jediným európskym múzeom venovaným tvorbe umelca. Návštevníci si môžu pozrieť nové expozično-edukačné priestory, interaktívne prvky expozície, digitálny ikonostas a spoznajú diela Warhola v spojení s novými technológiami.
Vynovené priestory múzea majú o 9.00 h privítať prvého návštevníka, ktorý sa bude môcť podpísať do pamätnej knihy a získať malý darček. Sprevádzať ho má okrem iných hostí aj Warholov synovec i živá socha Andyho Warhola.
Verejnosť si môže pozrieť aj umelcove osobné veci, ako napríklad slnečné okuliare, walkman či krstnú košieľku.
„Som veľmi rád, že po rokoch intenzívnej a náročnej práce môžeme verejnosti odovzdať zrekonštruovaný a zároveň unikátny priestor, ktorý dôstojne prezentuje odkaz jedného z najvýznamnejších umelcov 20. storočia,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.
Riaditeľ MMUAW v Medzilaborciach Martin Cubjak podotkol, že návštevníci sa môžu tešiť na nové technické a zážitkové novinky, ktoré nová budova prináša. „Diela Andyho Warhola si teda budú môcť už v tento prvý deň nielen pasívne prezerať, ale doslova aktívne zažívať,“ konštatoval.
Otvorenie bude mať aj sprievodný program v podobe sieťotlačového workshopu, živých sôch, megaomaľovánky, kvízov či koncertov, ktoré budú prebiehať v interiéri i v exteriéri MMUAW. Hovorkyňa spresnila, že individuálne prehliadky sa budú konať od 9.00 do 16.00 h, pričom posledný vstup pre verejnosť je v tento deň naplánovaný o 14.30 h.
Doplnila, že súčasťou programu budú komentované prehliadky, workshopy, prezentácia nových expozícií či koncerty. „Investícia Prešovského samosprávneho kraja za takmer 16 miliónov eur priniesla komplexnú modernizáciu a premenila ho na nadčasový kultúrny a galerijný priestor venovaný životu a dielu kráľa pop-artu,“ uviedla.
MMUAW podľa nej prešlo rozsiahlou obnovou v rokoch 2023 až 2026. Dodala, že je jediným európskym múzeom venovaným tvorbe umelca. Návštevníci si môžu pozrieť nové expozično-edukačné priestory, interaktívne prvky expozície, digitálny ikonostas a spoznajú diela Warhola v spojení s novými technológiami.
Vynovené priestory múzea majú o 9.00 h privítať prvého návštevníka, ktorý sa bude môcť podpísať do pamätnej knihy a získať malý darček. Sprevádzať ho má okrem iných hostí aj Warholov synovec i živá socha Andyho Warhola.
Verejnosť si môže pozrieť aj umelcove osobné veci, ako napríklad slnečné okuliare, walkman či krstnú košieľku.
„Som veľmi rád, že po rokoch intenzívnej a náročnej práce môžeme verejnosti odovzdať zrekonštruovaný a zároveň unikátny priestor, ktorý dôstojne prezentuje odkaz jedného z najvýznamnejších umelcov 20. storočia,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.
Riaditeľ MMUAW v Medzilaborciach Martin Cubjak podotkol, že návštevníci sa môžu tešiť na nové technické a zážitkové novinky, ktoré nová budova prináša. „Diela Andyho Warhola si teda budú môcť už v tento prvý deň nielen pasívne prezerať, ale doslova aktívne zažívať,“ konštatoval.
Otvorenie bude mať aj sprievodný program v podobe sieťotlačového workshopu, živých sôch, megaomaľovánky, kvízov či koncertov, ktoré budú prebiehať v interiéri i v exteriéri MMUAW. Hovorkyňa spresnila, že individuálne prehliadky sa budú konať od 9.00 do 16.00 h, pričom posledný vstup pre verejnosť je v tento deň naplánovaný o 14.30 h.