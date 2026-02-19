< sekcia Regióny
Múzeum na hrade Modrý Kameň pripravuje pre deti prázdninové tvorenie
Expozície múzea sprístupnia počas pracovných dní s lektorským výkladom každú celú hodinu od 9.00 h, s posledným vstupom o 14.00 h.
Autor TASR
Modrý Kameň 19. februára (TASR) - Múzeum na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese pripravuje počas jarných prázdnin pre stredné Slovensko sériu tvorivých aktivít pre deti. Organizujú ich v termíne od 23. do 27. februára. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková zo Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek.
Dodala, že expozície múzea sprístupnia počas pracovných dní s lektorským výkladom každú celú hodinu od 9.00 h, s posledným vstupom o 14.00 h. Tvorivá dielňa bude pre návštevníkov otvorená od 10.00 do 15.00 h. Pre deti pripravujú aj špeciálne rozprávkové prehliadky, „Počas prehliadky expozícií hračiek a bábkového divadla budú deti plniť úlohy v pracovných listoch a zoznámia sa so svetom bábok,“ objasnila. Poznamenala, že záujemcovia si vyskúšajú aj vodenie tradičných bábok, marionet aj maňušiek. „V remeselnej dielni múzea si návštevníci vlastnoručne vytvoria jednoduchú bábku, ktorú si môžu odniesť domov,“ doplnila Ďuríková s tým, že tvorenie je vhodné pre deti od troch rokov.
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako i dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.
