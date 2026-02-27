< sekcia Regióny
Múzeum národnej knižnice v Martine sprístupnia po obnove v roku 2029
Symbolický kľúč od budovy odovzdala zástupcovi dodávateľskej spoločnosti Metrostav ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Autor TASR
Martin 27. februára (TASR) - Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice (SNK), ktoré sídli v Prvej historickej budove Matice slovenskej v Martine, prejde komplexnou obnovou za viac ako 13,5 milióna eur. Ako na piatkovej tlačovej konferencii poznamenala riaditeľka SNK Eva Augustínová, múzeum by malo byť verejnosti opäť sprístupnené v roku 2029.
Augustínová vyzdvihla angažovanosť predstaviteľov ministerstva kultúry, ktorí zaradili budovu na zoznam národných kultúrnych pamiatok vyžadujúcich si odbornú obnovu. „Výška finančných prostriedkov na obnovu budovy je 13.544.570 eur, pričom 11,5 milióna pochádza zo zdrojov Európskej únie a viac ako dva milióny eur je príspevok zo štátneho rozpočtu,“ uviedla Augustínová.
Cieľom rekonštrukcie je komplexná oprava budovy a celkové zlepšenie jej technického stavu a vzhľadu. Na vytvorení novej stálej expozície sa podieľajú viacerí odborníci z oblasti dejín slovenskej literatúry a písomníctva, ako aj z oblasti múzejníctva.
Symbolický kľúč od budovy odovzdala zástupcovi dodávateľskej spoločnosti Metrostav ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). „Je našou povinnosťou, aby sme tento skvost ochránili a aby sme ho ponúkli ďalším generáciám. Aby naše deti, mládež vedeli, akú hodnotu má naša kultúra, naša sloboda, náš národ a naša identita,“ zdôraznila Šimkovičová.
Prvá historická budova Matice slovenskej bola postavená podľa projektu Jána Nepomuka Bobulu. Výstavba sa začala v roku 1865 a pôvodne bola vystavaná v neskoro klasicistickom slohu. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená roku 1961.
Augustínová vyzdvihla angažovanosť predstaviteľov ministerstva kultúry, ktorí zaradili budovu na zoznam národných kultúrnych pamiatok vyžadujúcich si odbornú obnovu. „Výška finančných prostriedkov na obnovu budovy je 13.544.570 eur, pričom 11,5 milióna pochádza zo zdrojov Európskej únie a viac ako dva milióny eur je príspevok zo štátneho rozpočtu,“ uviedla Augustínová.
Cieľom rekonštrukcie je komplexná oprava budovy a celkové zlepšenie jej technického stavu a vzhľadu. Na vytvorení novej stálej expozície sa podieľajú viacerí odborníci z oblasti dejín slovenskej literatúry a písomníctva, ako aj z oblasti múzejníctva.
Symbolický kľúč od budovy odovzdala zástupcovi dodávateľskej spoločnosti Metrostav ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). „Je našou povinnosťou, aby sme tento skvost ochránili a aby sme ho ponúkli ďalším generáciám. Aby naše deti, mládež vedeli, akú hodnotu má naša kultúra, naša sloboda, náš národ a naša identita,“ zdôraznila Šimkovičová.
Prvá historická budova Matice slovenskej bola postavená podľa projektu Jána Nepomuka Bobulu. Výstavba sa začala v roku 1865 a pôvodne bola vystavaná v neskoro klasicistickom slohu. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená roku 1961.