Múzeum obstaráva rekonštrukciu Miklušovej väznice v Košiciach
Košice 11. februára (TASR) - Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach hľadá dodávateľa na komplexnú rekonštrukciu Miklušovej väznice. Predpokladaná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní je takmer 1,4 milióna eur.
Objekt, ktorý sa nachádza v Košiciach na nároží ulíc Pri Miklušovej väznici a Hrnčiarska, je národnou kultúrnou pamiatkou. Dĺžka trvania prác je určená na deväť mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní je do 25. februára.
Rekonštrukcia Miklušovej väznice spadá pod cezhraničný projekt spolufinancovaný Európskou úniou. Rozpočet pre VSM tvorí 1,9 milióna eur a obnova by mala byť ukončená do leta 2027. Informovali o tom vlani v apríli predstavitelia VSM a Košického samosprávneho kraja.
Projekt zahŕňa rekonštrukciu štruktúry objektu, ale aj modernizáciu interiéru a exteriéru. Súčasne vznikne moderná expozícia, ktorá ponúkne nový pohľad na históriu väzenstva a príbehy spojené so súdnymi rozsudkami mnohých podôb.
„Tešíme sa, že približne v júni 2027 budeme môcť otvárať brány novej Miklušovej väznice, a to nielen po technickej stránke, ale aj po stránke modernej expozície, ktorá určite uchváti návštevníkov od najmenšieho veku až po seniorský vek - jednak svojou históriou a autenticitou, ktorú plánujeme zachovať, ale aj modernými technológiami,“ povedal vlani riaditeľ VSM Dominik Béreš. V expozícii bude dôraz na históriu väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí, vystavené budú aj mučiace nástroje, hologramy či virtuálna mučiareň. „Chceme oživiť takpovediac pracovisko mestského kata a veríme, že na konci projektu bude nová expozícia ašpirovať na mnohé múzejné či architektonické ocenenia,“ dodal riaditeľ.
Cezhraničný projekt #4museums: Inovatívna ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva je financovaný v rámci programu Interreg Maďarsko - Slovensko. Zahŕňa celkovo štyroch partnerov, okrem VSM sú to Gemersko-malohontské múzeum, obec Iža a maďarské mesto Vásárosnamény. K spolupráci sa pripojili aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Škola umeleckého priemyslu v Košiciach.
Cezhraničný projekt #4museums: Inovatívna ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva je financovaný v rámci programu Interreg Maďarsko - Slovensko. Zahŕňa celkovo štyroch partnerov, okrem VSM sú to Gemersko-malohontské múzeum, obec Iža a maďarské mesto Vásárosnamény. K spolupráci sa pripojili aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Škola umeleckého priemyslu v Košiciach.