Múzeum organizuje spomienkové podujatie k výročiu vzniku Prvej SNR
Program spomienky sa začne o 13.00 h slávnostným aktom kladenia kvetov, odznie štátna hymna Slovenskej republiky, báseň, príhovory pozvaných a piesne.
Autor TASR
Myjava 13. septembra (TASR) - Múzeum Slovenských národných rád (SNR) v meste Myjava a obec Poriadie organizujú spomienkové stretnutie pri príležitosti 177. výročia vzniku Prvej SNR. Podujatie sa uskutoční 19. septembra o 13.00 h v areáli myjavského múzea a následne pri Pamätníku bitky U Klasovitých v obci Poriadie. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Program spomienky sa začne o 13.00 h slávnostným aktom kladenia kvetov, odznie štátna hymna Slovenskej republiky, báseň, príhovory pozvaných a piesne. Slávnostné kladenie kvetov pri Pamätníku bitky U Klasovitých v Poriadí sa uskutoční o 13.45 h.
Myjava je neoddeliteľnou súčasťou Prvej SNR, ktorá vznikla v revolučnom roku 1848 vo Viedni. „Následne sa jej prvým slovenským sídlom stala Myjava. Slovenské národné hnutie na čele s Jozefom M. Hurbanom, Ľudovítom V. Štúrom a Milanom M. Hodžom sa postavilo za presadzovanie takých práv, ktorých integrálnou súčasťou boli aj národno-kultúrne práva prameniace z identity obyvateľov národnostne zmiešanej monarchie,“ uviedol Hrin. Pridali sa tak na stranu Viedne a prvé ozbrojené sily slovenského národa viedli do bojov proti maďarským revolucionárom.
