Múzeum v Galante oslavuje Deň detí s trojdňovým oneskorením

Galanta 4. júna (TASR) – Oslavu tohtoročného Medzinárodného dňa detí posunulo Vlastivedné múzeum (VM) v Galante na sobotu. Od popoludnia až do večerných hodín pripravilo pre najmenších zážitkové prehliadky, informovala o tom Judit Pukkai z VM.



"Malých návštevníkov čaká v každej našej expozícii iná aktivita. V lekárni si pripravíme elixír nesmrteľnosti, poskladáme si črepy keramík z archeologického náleziska, ochutnáme sladkosti našich starých a prastarých rodičov. Budeme loviť ryby, zahráme si puzzle a kocky, najmenších určite potešia tematické maľovanky," uviedla.



Múzeum aj v priebehu roka pripravuje programy pre celé rodiny, pozýva na tvorivé dielne, malý remeselný trh či komentované prehliadky. V súčasnosti si možno pozrieť jeho expozície Mestská bytová kultúra, Sakrálne pamiatky, Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu, Lekáreň, Mlyny a mlynárske remeslo, Archeologická lokalita Gáň-Brakoň a ďalšie. Pri príležitosti nedávneho podujatia Noc múzeí a galérií otvorilo výstavu s názvom Dotyk dreva – minulosť vpísaná do letokruhov. Pozostáva z niekoľkých tematických celkov ako druhy dreva, remeslá, nábytok, umenie, ktoré na seba nadväzujú a expozícii dodávajú mozaikový charakter. Výstava je sprístupnená do 24. septembra.