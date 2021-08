Múzeum predstavuje zmeny vzhľadu mesta za posledných 120 rokov

Nové Zámky 5. augusta (TASR) – Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch vo štvrtok sprístupnilo výstavu Nové Zámky v premenách času. Výstava priblíži pomocou dobových fotografií a grafík zmeny vzhľadu mesta so zameraním najmä na posledných 120 rokov. Pre návštevníkov bude sprístupnená do konca októbra tohto roka.



„Múzeum sa rozhodlo prostredníctvom panelovej výstavy sprístupniť návštevníkom časť svojho obrazového a fotografického materiálu na dokumentáciu zmien vzhľadu mesta v priebehu času,“ uviedol autor výstavy Pavol Rusnák.



Do kontinuálneho vývoja mesta v priebehu 20. storočia zasahovali politické zmeny, ktoré zanechali dlhodobé stopy na vzhľade mesta, zatiaľ čo vojnové udalosti si vybrali svoju daň v podobe zničenia mnohých významných objektov v centre mesta. Najviac však do vzhľadu mesta zasiahla výstavba sídlisk, ktorým padla za obeť veľká časť staršej zástavby.



Podstatná časť materiálu, použitého na jednotlivé panely výstavy, pochádza z Novozámockých albumov, ktoré zostavil v prvej polovici 90. rokov minulého storočia László Szabó a ktoré sa v roku 2018 dostali do zbierky múzea. Tieto sú doplnené o dokumentačné kresby Jána Thaina a ďalší fotografický materiál múzea. Prezentovaná bude aj zbierka pohľadníc Anny Matkovčíkovej. Panely s fotografiami budú plasticky dopĺňať modely novozámockej pevnosti a arcibiskupského paláca.