Múzeum pripravilo výstavu k storočnici futbalu v Trnave

Trnava 22. mája (TASR) – Odfotografovať sa s víťaznou trofejou Slovenského pohára, ktorého aktuálnym držiteľom je Spartak Trnava, budú môcť návštevníci výstavy k 100. výročiu trnavského organizovaného futbalu. Pripravilo ju Západoslovenské múzeum v spolupráci s futbalovým klubom a mapuje jeho úspešnú históriu.



Autormi výstavy s názvom 100/Sto rokov FCST sú Milan Ševčík a Matej Krnáč. "Zaradili sme informačné panely s textami a fotografiami trnavského futbalu od začiatkov do súčasnosti, až po zisk Slovenského pohára 1. mája 2023," uviedol Ševčík. Výstava je doplnená pamätnými a zberateľskými predmetmi ako odznaky, vlajočky, knihy, bulletiny, fotografie, našli sa aj konfety z osláv majstrovského titulu z roku 2018.



FC Spartak Trnava zapožičal predmety z víťazného finále slovenského pohára 2021/2022, a to loptu s podpismi hráčov, podpísaný dres strelca víťazného gólu Dyjana Azeveda a medailu. Na výstave je aj dres s podpisom Martina Škrtela a jeho kopačky. "Pre návštevníkov sme pripravili aj multimediálnu prezentáciu – na obrazovke vo výstavných priestoroch budú premietané šoty z histórie FC," doplnil Ševčík. Výstava potrvá do 19. novembra, vernisáž je naplánovaná na piatok (26. 5.).