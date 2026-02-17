< sekcia Regióny
Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje výstavu Michala Čabalu
Čabala sa narodil 4. februára 1941 v dedine Nižné Čabiny, zomrel 3. augusta 2002 v Prešove.
Autor TASR
Prešov 17. februára (TASR) - Pri príležitosti nedožitých 85. narodenín akademického maliara Michala Čabalu Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje výstavu Michal Čabala - Známy - Neznámy. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok (19. 2.) o 16.00 h v priestoroch múzea. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka múzea Jana Truščinská.
Ako povedala, v tvorbe Čabalu, ktorú prezentoval na bezmála 60 kolektívnych výstavách a na šiestich samostatných, bola doménou krajinomaľba, no rád stvárňoval divadelné motívy, skvelé boli jeho portréty i zátišia.
„Michal Čabala, žiak profesorov D. Millyho, J. Mudrocha a J. Matejku, ako krajinár mal mimoriadny cit. V jeho kompozíciách prevažovali obrazy krajiny mierne zvlnenej a veľmi vydarené boli spojenia krajiny a vody,“ doplnila Truščinská.
