Múzeum rusínskej kultúry využilo obdobie pandémie na rekonštrukciu

Prešov 29. apríla (TASR) - Na rekonštrukciu priestorov využilo obdobie pandémie Slovenské národného múzeum - Múzeum rusínskej kultúry (SNM - MRK) v Prešove. Sídli v budove bývalých kasární, ktoré sú podľa slov jeho riaditeľky Ľuby Kráľovej nevyhovujúce a vyžadujú si komplexnú rekonštrukciu.



Ako povedala, podarilo sa im zrekonštruovať jednu časť múzea, a to prízemie, kde vznikli moderné výstavné priestory. "Tie priestory boli zatvorené a neprístupné pre verejnosť. Dostali sme peniaze hneď pri mojom nástupe v roku 2019 a potom sme dostali ďalšie v roku 2020, keď sme sa pustili do rekonštrukcie kapitálne. Bola vymenená elektroinštalácia, pribudli nové rozvody kúrenia, radiátory, omietky a podlahy. Keď sme to vyčistili, odkryli sa klenbové stropy. Rekonštrukciou sa vytvoril krásny galerijný priestor," uviedla pre TASR Kráľová s tým, že od roku 2019 tam preinvestovali približne 150.000 eur.



K výstave o gréckokatolíckej cirkvi pribudla aj výstava o pravoslávnej cirkvi. Priestor, v ktorom je nainštalovaná, prešiel taktiež rekonštrukciou. "V jednej miestnosti sú vystavené rôzne predmety a v druhej vznikla kaplnka - oddychový až meditatívny priestor. Je tam drevená lavica z pravoslávneho chrámu vo Varadke v okrese Bardejov, množstvo liturgických kníh zo 17. storočia, ako aj ikon z rusínskych obcí. Niektoré predmety máme zapožičané zo SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Jeden rad ikon máme z chrámu v už neexistujúcej obci Ruské, ktoré nám zapožičala Pravoslávna cirkevná obec v Snine," povedala Kráľová.



Od gréckokatolíckej cirkvi zakúpili starý oltár (prestol), ktorý bol umiestnený v chráme v Nižnej Jablonke v okrese Humenné. Na to, aby ho mohli umiestniť do múzea, potrebujú urobiť stavebné úpravy.



"Od septembra 2022 máme na prvom poschodí otvorenú stálu výstavu s názvom Z histórie Rusínov. Oproti je detský kútik, miestnosť je však obložená drevotrieskou, čo je nevkusné. Dala som projekt na Prešovský samosprávny kraj a chceme tam urobiť novú stálu výstavu Z dejín Divadla Alexandra Duchnoviča. Na chodbe prvého poschodia by sme chceli urobiť stálu výstavu o dejinách Poddukelského umeleckého ľudového súboru," doplnila Kráľová.



Ako povedala, potrebovali by zrekonštruovať celú budovu, ktorá je v zlom stave. "Naše múzeum sa skladá z troch budov. Dve sú z roku 1895 a jedna, ktorá ich spojila, je asi zo 70. rokov 20. storočia. Máme napríklad asi 130 okien a vymenené sú len vo výstavnej časti. Depozitár máme v časti, kde je vypnutý elektrický prúd. Máme krásne podkrovné priestory, kde by sme urobili výstavné priestory, máme tam naplánovanú kongresovú sálu alebo tiež divadelnú sálu. Veľmi sa teším tomu, že sem začalo chodiť celkom dosť ľudí. Napríklad na vernisáže, ale hlavne na novoročné koncerty nám príde niekedy aj vyše 200 ľudí, preto by sme privítali ďalšie zrekonštruované priestory," vysvetlila riaditeľka a doplnila, že pred pár rokmi boli náklady na rekonštrukciu celého objektu odhadované na 6 miliónov eur.



"Teraz je odhad na 7.000.000 eur. Pripravili sme ideový zámer, oslovila som vedenie SNM. Potrebovali by sme najprv financie na projektovú dokumentáciu. Dostali sme odpoveď, že naša žiadosť bola postúpená na Ministerstvo kultúry SR, čiže čakáme," dodala Kráľová.