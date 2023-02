Múzeum s Csontváryho izbou v Haliči dokončia v lete

Halič 27. februára (TASR) - Projekt obecného múzea v obci Halič v okrese Lučenec, ktorého súčasťou má byť aj pamätná izba maliara Teodora Kosztku-Csontváryho, by mal byť dokončený v letných mesiacoch. V areáli múzea, ktoré vzniká rekonštrukciou niekdajšej materskej školy, pribudne aj funkčný model historickej hrnčiarskej pece. Pre TASR to uviedol starosta obce Alexander Udvardy.



Rekonštrukciu bývalej škôlky a zriadenie nového obecného múzea chceli v Haliči pôvodne stihnúť ešte minulý rok. Projekt však podľa starostu zdržal proces verejného obstarávania, jeho kontroly i problémy s nedostatkom stavebných materiálov. Rekonštrukčné práce sa tak začali až vlani v lete, dokončené by mali byť v júli alebo v auguste.



Nové obecné múzeum v Haliči vzniká rekonštrukciou historickej budovy z 19. storočia. "Za socializmu bola prebudovaná pre potreby materskej školy. Teraz sa snažíme vrátiť jej k pôvodnému vzhľadu," priblížil Udvardy. Okrem múzea v bývalej škôlke vznikne i kaviareň či pamätná izba maliara Teodora Kosztku-Csontváryho. Csontváry sa narodil v roku 1853 v Sabinove a do Haliče prišiel v 90. rokoch 19. storočia ako lekárnik. Časť jeho diel bola náhodne objavená na povale lekárne v Haliči, v súčasnosti sa jeho obrazy nachádzajú najmä v múzeu v maďarskom Pécsi a súkromných zbierkach.



Na realizáciu projektu získala samospráva z programu Interreg a štátneho rozpočtu viac ako 710.000 eur. Ďalšie externé zdroje sa obci podarilo získať v podobe regionálneho príspevku z výzvy určenej pre najmenej rozvinuté okresy. Takmer 120.000 eur tak použijú na revitalizáciu areálu novovznikajúceho múzea.



"Vzniknúť by tu mala napríklad exteriérová tvorivá dielňa venovaná hrnčiarstvu aj s funkčným modelom hrnčiarskej pece, ktorá kedysi v Haliči fungovala," dodal Udvardy s tým, že dokončiť ju chcú súbežne so samotným múzeom.