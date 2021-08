Múzeum Senica pripravilo pre návštevníkov Leto s históriou

Senica 1. augusta (TASR) – Múzeum Senica začalo úvodnou prednáškou podujatie Leto s históriou, pri ktorom v rámci piatich stredajších večerov predstaví záujemcom o dejiny zaujímavé okamihy z histórie mesta. TASR o tom informoval kurátor múzea Tomáš Motus.



Päť pravidelných historických večerov sa každú stredu koná pri príležitosti 625. výročia udelenia mestských práv pre Senicu. "V rámci leta chceme nadviazať na históriu podujatí s názvom Stretnutia s históriou. Ide o formu prednášok, či už s komentovaním starých fotografií alebo prednášky na archeologické či historické témy,“ uviedol kurátor múzea.



"História mesta je dlhá a bohatá, aj keď najmä mladí o nej veľa nevedia. Poznať históriu znamená poznať súčasnosť a vidieť do budúcnosti. Senické námestie by bolo oveľa krajšie, keby v určitom období dejín nebolo zničené. Ako by vyzeralo, si môžu návštevníci pozrieť počas všetkých historických stried. A to hodinu pred samotnými prednáškami na historickej makete mesta, alebo sa objednať kedykoľvek na návštevu múzea," uviedol zástupca primátora Filip Lackovič.



Podujatie pripravilo mesto v spolupráci s Klubom priateľov histórie, Trnavským samosprávnym krajom a Záhorským osvetovým strediskom. Prednášky sa uskutočňujú pravidelne každú stredu od 18.00 h až do 25. augusta.