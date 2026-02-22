Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Múzeum si pripomína 800.výročie smrti Františka z Assisi

Podujatie je súčasťou aktivít, ktorými si región pripomína významné historické míľniky a kultúrne dedičstvo mesta Trnava.

Autor TASR
Trnava 22. februára (TASR) - Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo na nedeľu podujatie s názvom Tri uzly - jedno puto. Koná sa o 15.00 h v koncertnej sále múzea pri príležitosti 800. výročia smrti sv. Františka z Assisi. Cieľom je priblížiť historický a duchovný význam františkánskej a klariskej tradície v Trnave. Mesto patrí k najstarším miestam na území Slovenska, kde tieto rehole pôsobia nepretržite už od 13. storočia.

Podujatie je súčasťou aktivít, ktorými si región pripomína významné historické míľniky a kultúrne dedičstvo mesta Trnava. „Koná sa v priestoroch bývalého kláštora klarisiek, kde dnes sídli múzeum, čo symbolicky prepája historickú pamäť miesta so súčasnosťou,“ uviedla riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.

Program ponúka historický pohľad na vývoj františkánskej prítomnosti v Trnave od 13. storočia po súčasnosť, ako aj diskusiu o aktuálnom pôsobení rehole v oblasti spirituality, vzdelávania a kultúry. Súčasťou je aj hudobná časť venovaná františkánskej tradícii.

Sv. František z Assisi spolu so sv. Klárou vytvorili bratské a sesterské spoločenstvá. Františkáni vstúpili do stredovekej Trnavy v období rokov 1224 až 1228. O zopár rokov neskôr za nimi prišli aj sestry klarisky. Tie sa však neskôr po likvidácii kláštorov Jozefom II. už do Trnavy nevrátili.
