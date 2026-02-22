< sekcia Regióny
Múzeum si pripomína 800.výročie smrti Františka z Assisi
Podujatie je súčasťou aktivít, ktorými si región pripomína významné historické míľniky a kultúrne dedičstvo mesta Trnava.
Autor TASR
Trnava 22. februára (TASR) - Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo na nedeľu podujatie s názvom Tri uzly - jedno puto. Koná sa o 15.00 h v koncertnej sále múzea pri príležitosti 800. výročia smrti sv. Františka z Assisi. Cieľom je priblížiť historický a duchovný význam františkánskej a klariskej tradície v Trnave. Mesto patrí k najstarším miestam na území Slovenska, kde tieto rehole pôsobia nepretržite už od 13. storočia.
Podujatie je súčasťou aktivít, ktorými si región pripomína významné historické míľniky a kultúrne dedičstvo mesta Trnava. „Koná sa v priestoroch bývalého kláštora klarisiek, kde dnes sídli múzeum, čo symbolicky prepája historickú pamäť miesta so súčasnosťou,“ uviedla riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
Program ponúka historický pohľad na vývoj františkánskej prítomnosti v Trnave od 13. storočia po súčasnosť, ako aj diskusiu o aktuálnom pôsobení rehole v oblasti spirituality, vzdelávania a kultúry. Súčasťou je aj hudobná časť venovaná františkánskej tradícii.
Sv. František z Assisi spolu so sv. Klárou vytvorili bratské a sesterské spoločenstvá. Františkáni vstúpili do stredovekej Trnavy v období rokov 1224 až 1228. O zopár rokov neskôr za nimi prišli aj sestry klarisky. Tie sa však neskôr po likvidácii kláštorov Jozefom II. už do Trnavy nevrátili.
Podujatie je súčasťou aktivít, ktorými si región pripomína významné historické míľniky a kultúrne dedičstvo mesta Trnava. „Koná sa v priestoroch bývalého kláštora klarisiek, kde dnes sídli múzeum, čo symbolicky prepája historickú pamäť miesta so súčasnosťou,“ uviedla riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
Program ponúka historický pohľad na vývoj františkánskej prítomnosti v Trnave od 13. storočia po súčasnosť, ako aj diskusiu o aktuálnom pôsobení rehole v oblasti spirituality, vzdelávania a kultúry. Súčasťou je aj hudobná časť venovaná františkánskej tradícii.
Sv. František z Assisi spolu so sv. Klárou vytvorili bratské a sesterské spoločenstvá. Františkáni vstúpili do stredovekej Trnavy v období rokov 1224 až 1228. O zopár rokov neskôr za nimi prišli aj sestry klarisky. Tie sa však neskôr po likvidácii kláštorov Jozefom II. už do Trnavy nevrátili.