Múzeum školstva bude počas Noci múzeí a galérií mimoriadne otvorené

Bratislava 12. mája (TASR) - Múzeum školstva a pedagogiky v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktoré je pre verejnosť zatvorené z dôvodu rekonštrukcie objektu, bude počas Noci múzeí a galérií mimoriadne otvorené. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.



Počas soboty (13. 5.) od 14.00 do 22.00 h si môžu návštevníci múzea pozrieť výstavu Speváci v školských laviciach. Tá odhalí spomienky známych speváckych osobností rôznych generácií na časy ich vzdelávania. Jadro výstavy tvoria spomienky slovenských spevákov ako Peter Lipa, Marcela Laiferová, Pavol Hamel, Laco Lučenič, Beáta Dubasová, Miro Jaroš, Peter Cmorik či Zuzana Smatanová. "V ich odpovediach sa odzrkadľuje charakter doby, v ktorej chodili do školy," priblížili z múzea.



Návštevníci si budú môcť pozrieť aj prezentáciu najlepšie hodnotených študentských návrhov na revitalizáciu okolia múzea.



Expozíciu Múzea školstva a pedagogiky v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktoré sa koncom roka 2019 presťahovalo z mestskej časti Petržalka, by mohli otvoriť začiatkom budúceho roka alebo na jar 2024. Pre TASR to ešte vo februári potvrdila riaditeľka múzea Martina Kočí. Múzeum je zatiaľ pre verejnosť zatvorené, postupne sa však rozbiehajú prvé jednorazové podujatia pre verejnosť.