Múzeum slovenskej dediny bude v nedeľu patriť deťom a rodičom
Pre milovníkov príbehov pripravilo Bábkové divadlo Lienka dve predstavenia.
Martin 31. mája (TASR) - Bábkové divadlo, detské hry, piesne a tance z minulých čias, rozprávkový les, tombolu i dobové vyučovanie pripravilo na nedeľu Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine. Podujatie Detská nedeľa je určené pre deti a rodičov. Informovala o tom manažérka múzea Michaela Konečná.
Hlavný program pripravili deti deťom. O 11.30 a 15.00 h sa predstavia členovia detských folklórnych súborov (DFS) Drienka zo Slovenskej Ľupče a Malý Lysec z Belej-Dulíc. Ich spoločné vystúpenie priblíži svet detí - piesne, hry a tance z minulých čias.
Pre milovníkov príbehov pripravilo Bábkové divadlo Lienka dve predstavenia. O 10.30 a 13.30 h vyrozprávajú príbehy o Kocúrikovi v čižmách a Pyšnej Dorotke. Najmenší návštevníci sa môžu vydať aj na putovanie rozprávkovým lesom, ktorým ich prevedú študenti Súkromnej spojenej školy z Martina.
Detskí návštevníci si budú môcť vyskúšať dobové vyučovanie v škole z Petrovíc. Pre deti pripravili organizátori tvorivú dielňu, v ktorej si zhotovia krojovanú bábiku, plstenú hračku alebo korkovú loďku. Súčasťou podujatia budú aj evanjelické služby Božie v kostole o 14.00 h.
