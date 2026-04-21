< sekcia Regióny
Múzeum slovenskej dediny otvorí letnú sezónu podujatím Láska na dedine
Autor TASR
Martin 21. apríla (TASR) - Múzeum slovenskej dediny v Martine otvorí letnú návštevnícku sezónu podujatím Láska na dedine. Ako informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea v Martine Miroslava Macíková Švecová, v nedeľu 26. apríla sa návštevníci dozvedia viac o ľúbostnom zvykosloví v minulosti.
Šesťhodinový program sa začína o 10.00 h. Folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou predvedie, ako sa kedysi stavali na Kysuciach máje. Pripravená je ľúbostná poradňa s názvom Nečarovaný ženích jak nemastený hrach, ale aj prednášky o ľúbostných čaroch či bylinkách.
„V rámci výstavky Keď svadba, tak svadba! sa návštevníci dozvedia zaujímavosti zo svadobného zvykoslovia. Predstavíme rozmanitosť svadobných obyčají z prvej polovice 20. storočia. Dozvedia sa napríklad aj o tom, čo predchádzalo svadbe alebo čo na nej nesmelo chýbať,“ priblížila Macíková Švecová.
Pre najmenších návštevníkov bude pripravená tvorivá dielňa, kde si budú môcť vlastnoručne vyrobiť kvietky z papiera či mládenecké pierko. Súčasťou podujatia bude aj predaj ľudovoumeleckých výrobkov.
