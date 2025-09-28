Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. september 2025Meniny má Václav
< sekcia Regióny

Múzeum slovenskej dediny ožilo tradičnou jarmočnou atmosférou

.
Na archívnej snímke Múzeum slovenskej dediny v Martine. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Súčasťou programu bolo vystúpenie harmonikárov z Ľudovej hudby Folklórneho súboru Turiec či jarmočné divadlo.

Autor TASR
Martin 28. septembra (TASR) - Múzeum slovenskej dediny v Martine v nedeľu ožilo tradičnou jarmočnou atmosférou. Už 34. ročník Michalského jarmoku ponúkol remeslá, divadelné predstavenie, tvorivú dielňu či folklórne vystúpenie.

Na Michalskom jarmoku si návštevníci mohli pozrieť a obdivovať prácu viacerých remeselníkov, od hrnčiarov cez rezbárov až po obuvníka. Veľmi zaujímavou bola umelecká kováčka,“ povedal pre TASR kurátor Pavol Lackanič.

Návštevníci sa na jarmoku podľa neho mohli oboznámiť i so širokým sortimentom výrobkov, ktoré sú spojené s ručnou výrobou a tradičnými postupmi.

Podujatie doplnil i kultúrny program. Jeho súčasťou bolo vystúpenie harmonikárov z Ľudovej hudby Folklórneho súboru Turiec či jarmočné divadlo, v rámci ktorého si malí diváci mohli pozrieť predstavenie Žirafa, pelikán a my v podaní žiakov zo Základnej umeleckej školy Martin. Život v stredoveku zase priblížili členovia skupiny Kompánia z Turca. Program ponúkol i besedu o bylinkách a burzu kníh. „Návštevníci si mohli pozrieť i výstavu o tradičnom pastierstve a ovčiarstve,“ dodal Lackanič.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

POSTULKA: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku