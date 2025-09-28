< sekcia Regióny
Múzeum slovenskej dediny ožilo tradičnou jarmočnou atmosférou
Autor TASR
Martin 28. septembra (TASR) - Múzeum slovenskej dediny v Martine v nedeľu ožilo tradičnou jarmočnou atmosférou. Už 34. ročník Michalského jarmoku ponúkol remeslá, divadelné predstavenie, tvorivú dielňu či folklórne vystúpenie.
„Na Michalskom jarmoku si návštevníci mohli pozrieť a obdivovať prácu viacerých remeselníkov, od hrnčiarov cez rezbárov až po obuvníka. Veľmi zaujímavou bola umelecká kováčka,“ povedal pre TASR kurátor Pavol Lackanič.
Návštevníci sa na jarmoku podľa neho mohli oboznámiť i so širokým sortimentom výrobkov, ktoré sú spojené s ručnou výrobou a tradičnými postupmi.
Podujatie doplnil i kultúrny program. Jeho súčasťou bolo vystúpenie harmonikárov z Ľudovej hudby Folklórneho súboru Turiec či jarmočné divadlo, v rámci ktorého si malí diváci mohli pozrieť predstavenie Žirafa, pelikán a my v podaní žiakov zo Základnej umeleckej školy Martin. Život v stredoveku zase priblížili členovia skupiny Kompánia z Turca. Program ponúkol i besedu o bylinkách a burzu kníh. „Návštevníci si mohli pozrieť i výstavu o tradičnom pastierstve a ovčiarstve,“ dodal Lackanič.
