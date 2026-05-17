Múzeum slovenskej dediny približuje tradičné ovčiarske činnosti
Autor TASR
Martin 17. mája (TASR) - Každodenné ovčiarske činnosti, výrobky, zvyky i ich význam v živote našich predkov v nedeľu približuje podujatie Ovčiarska nedeľa v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Návštevníci majú možnosť vidieť ukážky strihania oviec, výroby syra, spracovania ovčej vlny či výstavu venovanú tradičnému pastierstvu a ovčiarstvu. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Slovenského národného múzea Barbora Zajačková.
Súčasťou programu sú aj ukážky ručného strihania oviec z liptovskej obce Smrečany v podaní Folklórnej skupiny Smrečany. Atmosféru tradičného pastierskeho prostredia dotvárajú pastierske a ovčiarske piesne v podaní Gajdošskej ľudovej hudby Folklórneho súboru Turiec - Dulickí pastieri.
Návštevníci sa môžu zoznámiť aj s tradičným spracovaním ovčieho mlieka a živou ukážkou výroby syra. „Pripravené sú tiež ukážky spracovania ovčej vlny a tvorivé dielne, v ktorých si záujemcovia vyskúšajú krampľovanie, plstenie a pradenie vlny. Nechýba ani ľudovoumelecká výroba, najmä rezbárstvo a výroba tradičného salašníckeho riadu z dreva,“ spresnila Zajačková.
Po minuloročnej premiére je v priestore Vozárne z Moškovca opäť sprístupnená výstava Od Juraja do Mitra. Výstava predstavuje najdôležitejšie aspekty tradičného pastierstva, ovčiarstva a salašníctva. Návštevníkom bude prístupná do 30. septembra.
