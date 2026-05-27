Múzeum slovenskej dediny SNM pripravuje podujatie Detská nedeľa
Hlavný program pripravili deti deťom.
Autor TASR
Martin 27. mája (TASR) - Múzeum slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine pripravuje na posledný májový deň podujatie Detská nedeľa. Nielen najmenší návštevníci sa môžu tešiť na bábkové divadielko, detské hry, piesne a tance z minulých čias, rozprávkový les, tombolu a dobové vyučovanie. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Zuzana Kmeťová.
Doplnila, že hlavný program pripravili deti deťom. „Predstavia sa členovia detských folklórnych súborov Drienka zo Slovenskej Ľupče a Malý Lysec z Belej-Dulíc. Ich spoločné vystúpenie priblíži svet detí - piesne, hry a tance z minulých čias,“ uviedla Kmeťová.
Pre milovníkov príbehov pripravilo Bábkové divadlo Lienka dve predstavenia - o Kocúrikovi v čižmách a o Pyšnej Dorotke. „Najmenší návštevníci sa môžu vydať aj na putovanie rozprávkovým lesom, ktorým ich prevedú študentky a študenti Súkromnej spojenej školy z Martina,“ priblížila.
Detskí návštevníci si budú môcť vyskúšať dobové vyučovanie v škole z Petrovíc, pripravená bude aj tvorivá dielňa, v ktorej si deti zhotovia krojovanú bábiku, plstenú hračku alebo korkovú loďku. „Súčasťou podujatia budú aj detské hry na tráve či kolková dráha. Nebude chýbať obľúbená detská tombola a ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby,“ dodala Kmeťová.
