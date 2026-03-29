VIDEO: Múzeum slovenskej dediny v Martine patrilo veľkonočným zvykom
V programe nechýbalo vynášanie Moreny, prinášanie letečka, šibačka a oblievačka, techniky zdobenia kraslíc či pletenia korbáčov.
Autor TASR
Martin 29. marca (TASR) - Tradície a zvyky našich predkov, ktoré sprevádzali veľkonočné obdobie, predstavilo v nedeľu Múzeum slovenskej dediny v Martine. V programe nechýbalo vynášanie Moreny, prinášanie letečka, šibačka a oblievačka, techniky zdobenia kraslíc či pletenia korbáčov. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Miroslava Macíková Švecová.
Tradičné predveľkonočné a veľkonočné zvyky predstavili členovia folklórnych súborov Lysec a Malý Lysec z obce Belá-Dulice. Neodmysliteľným symbolom sviatkov Veľkej noci sú zdobené vajíčka. S najčastejšími technikami, ktorými sa zdobili kraslice, sa návštevníci múzea mohli zoznámiť a priamo od výrobcov a výrobkýň si ich aj kúpiť. Okrem kraslíc boli pripravené i ukážky pletenia korbáčov, ako aj predaj a výroba ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov, priblížila Macíková Švecová.
Múzeum v oravskej olejárni podľa nej pripravilo ukážku lisovania rastlinného oleja a prichystalo aj tvorivé dielne, v ktorých si malí i veľkí návštevníci mohli vyskúšať svoju šikovnosť pri zdobení kraslíc.
