Múzeum slovenskej dediny v Martine predstavilo tradičný rómsky folklór

Martin 12. mája (TASR) - Tradičný rómsky folklór predstavilo prostredníctvom vystúpení súborov, kapely a výstavy fotografií v nedeľu podujatie Te prindžaras amen - Spoznajme sa v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu slovenskej dediny v Martine. Súčasťou 20. ročníka akcie boli i tvorivé dielne či prehliadka expozície Romano Drom Múzea kultúry Rómov na Slovensku.



"V tomto ročníku podujatia sme zamerali na propagáciu rómskych folklórnych súborov z Gemeru, Malohontu a Novohradu. Prišli napríklad z Klenovca, Málinca, Hnúšte. Sú to začínajúce rómske súbory, ale sme veľmi radi, že sa zaujímajú o tradičnú rómsku kultúru. Či už je to hudobný alebo tanečný folklór," povedala pre TASR kurátorka Múzea kultúry Rómov na Slovensku Adriana Daneková.



V programe podujatia sa podľa nej predstavil i súbor Romka z Detvy, s ktorým múzeum spolupracuje už 20 rokov a deti z umeleckého zoskupenia Fénix. To sa už dlhodobo venuje deťom z centier pre deti a rodiny z Martina, Necpál a komunity Bambusky v Martine.







"Pre návštevníkov sme takisto pripravili výstavu fotografií Romana Čonku. Volá sa Rómovia v umení a ide o netradičný pohľad na život Rómov a ich kultúru. Čonka sa totiž dlhodobo profesionálne venuje dokumentácii súčasnej rómskej kultúry," priblížila Daneková.



Výstava podľa nej prezentuje fotografie rôznych rómskych hudobníkov, výtvarníkov, rezbárov, spisovateľov. "Ide o 26 portrétov významných ľudí, takisto predstaviteľov kultúry Rómov na Slovensku, o ktorých si rozprávame," doplnila.



Návštevníci mohli absolvovať i odbornú lektorovanú prehliadku expozície Romano Drom. Detskí návštevníci sa v tvorivej dielni mohli naučiť napríklad vyrábať tradičnými spôsobmi tzv. cigánske tkanice.