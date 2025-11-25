< sekcia Regióny
Múzeum Slovenských národných rád pripravilo pre deti vianočný program
Deti a žiaci si nielen prezrú nádherné ilustrácie, ale sa takisto dozvedia, kto je ilustrátor, autor knihy, a zoznámia sa s knihou samotnou.
Autor TASR
Myjava 25. novembra (TASR) - Múzeum Slovenských národných rád (SNR) v Myjave pripravilo v termíne od 10. do 19. decembra vianočný program určený pre žiakov materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ). Jeho názov je Vianoce v múzeu a hlavnými témami podujatia budú aj ilustrácie a knihy. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, program sa začne prehliadkou výstavy ilustrácií od Davida Ursinyho z knihy autora Františka Kožíka - Pohádky vánočního zvonku. Deti a žiaci si nielen prezrú nádherné ilustrácie, ale sa takisto dozvedia, kto je ilustrátor, autor knihy, a zoznámia sa s knihou samotnou.
Počas prehliadky odznie jeden vybraný príbeh. Nasledovať budú tvorivé dielne zamerané na tvorbu vlastného vianočného komiksu. Výtvarná aktivita premení deti a žiakov na malých ilustrátorov využívajúcich pri tvorbe ceruzky, voskovky, fixky či olejové kriedy. Pripravený bude vianočný kvíz, hádzanie snehových gulí do snehuliaka Olafa aj vianočný punč. MŠ a ZŠ si môžu termín rezervovať telefonicky.
