Múzeum Slovenských národných rád pripravuje besedu venovanú Arménsku
Súčasťou podujatia bude aj cestovateľský pohľad založený na osobnej skúsenosti, ktorý priblíži hlavné mesto Jerevan aj prírodné scenérie krajiny.
Autor TASR
Myjava 21. apríla (TASR) - Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave pripravuje na štvrtok (23. 4.) podvečernú besedu venovanú Arménsku. Návštevníci sa oboznámia s geografickými a kultúrnymi špecifikami regiónu vrátane histórie, horskej krajiny, architektúry starobylých kostolov či tradičnej gastronómie. Podujatie sa uskutoční od 17.00 do 19.00 h v priestoroch múzea. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, Arménsko patrí medzi najstaršie civilizačné oblasti, pričom už na začiatku štvrtého storočia prijala kresťanstvo ako štátne náboženstvo. Súčasťou podujatia bude aj cestovateľský pohľad založený na osobnej skúsenosti, ktorý priblíži hlavné mesto Jerevan aj prírodné scenérie krajiny.
Organizátori poukážu aj na historické súvislosti začiatku 20. storočia, keď sa otázka osudu arménskeho národa stala symbolom jednej z najtemnejších kapitol moderných dejín. Výročie udalostí z 24. apríla 1915, ktoré sú považované za začiatok arménskej genocídy, si pripomenú deň pred ich výročím.
