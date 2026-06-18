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Múzeum SNP organizuje spolu s partnermi Veteránsku kvapku krvi
Veteránska kvapka krvi je projekt aktívnej pamäti Múzea SNP.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. júna (TASR) - Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici organizuje v piatok (19. 6.) od 9.00 do 12.00 h v priestoroch Pamätníka SNP po prvý raz Veteránsku kvapku krvi. Ide o spoločný projekt Ozbrojených síl (OS) SR, Spoločného operačného veliteľstva OS a Národnej transfúznej služby SR. TASR o tom informovala Michaela Bučeková z úseku marketingu, propagácie a IT Múzea SNP.
„Spojili sme sa, aby sme vytvorili tradíciu. Veteránska kvapka krvi je projekt aktívnej pamäti Múzea SNP, ktorý prepája historický odkaz SNP s hodnotami služby vlasti v súčasnosti. Prostredníctvom stretnutia generácií veteránov, vzdelávania mladých ľudí a dobrovoľného darovania krvi symbolicky premieňame historickú pamäť na konkrétnu pomoc, a to záchranu ľudského života,“ priblížila Bučeková.
„Spojili sme sa, aby sme vytvorili tradíciu. Veteránska kvapka krvi je projekt aktívnej pamäti Múzea SNP, ktorý prepája historický odkaz SNP s hodnotami služby vlasti v súčasnosti. Prostredníctvom stretnutia generácií veteránov, vzdelávania mladých ľudí a dobrovoľného darovania krvi symbolicky premieňame historickú pamäť na konkrétnu pomoc, a to záchranu ľudského života,“ priblížila Bučeková.