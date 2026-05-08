Múzeum SNP si pripomína 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny
Autor TASR
Banská Bystrica 8. mája (TASR) - Múzeum SNP v Banskej Bystrici si v piatok pripomína 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. V Deň víťazstva nad fašizmom pripravilo program pre školy i verejnosť. Je otvorené až do 18.00 h a vstup je bezplatný. Múzeum SNP o tom informovalo na webe a sociálnej sieti.
„Pri hrobe neznámeho bojovníka SNP sme si pietnym aktom položenia vencov pripomenuli padlých v druhej svetovej vojne. V kinosále múzea sme pripravili prednášku historika k téme posledných dní najväčšieho vojnového konfliktu v Európe a tiež besedu s veteránom Vladimírom Strmeňom. Počas celého dňa sa môžu návštevníci oboznámiť s múzeom, jeho otvoreným depozitárom a navštíviť multimediálnu výstavu SNP 1944,“ uviedlo múzeum s tým, že pripravené sú aj prezentačné a vzdelávacie aktivity.
V popoludňajších hodinách v kinosále návštevníci uvidia výber z dokumentárnych filmov z produkcie Múzea SNP. Históriu im priblížia aj vojaci z Klubu vojenskej histórie Golian v dobových uniformách.
