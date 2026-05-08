Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Regióny

Múzeum SNP si pripomína 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny

.
Na snímke Pamätník SNP v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Lukáš Mužla

V popoludňajších hodinách v kinosále návštevníci uvidia výber z dokumentárnych filmov z produkcie Múzea SNP. Históriu im priblížia aj vojaci z Klubu vojenskej histórie Golian v dobových uniformách.

Autor TASR
Banská Bystrica 8. mája (TASR) - Múzeum SNP v Banskej Bystrici si v piatok pripomína 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. V Deň víťazstva nad fašizmom pripravilo program pre školy i verejnosť. Je otvorené až do 18.00 h a vstup je bezplatný. Múzeum SNP o tom informovalo na webe a sociálnej sieti.

„Pri hrobe neznámeho bojovníka SNP sme si pietnym aktom položenia vencov pripomenuli padlých v druhej svetovej vojne. V kinosále múzea sme pripravili prednášku historika k téme posledných dní najväčšieho vojnového konfliktu v Európe a tiež besedu s veteránom Vladimírom Strmeňom. Počas celého dňa sa môžu návštevníci oboznámiť s múzeom, jeho otvoreným depozitárom a navštíviť multimediálnu výstavu SNP 1944,“ uviedlo múzeum s tým, že pripravené sú aj prezentačné a vzdelávacie aktivity.

V popoludňajších hodinách v kinosále návštevníci uvidia výber z dokumentárnych filmov z produkcie Múzea SNP. Históriu im priblížia aj vojaci z Klubu vojenskej histórie Golian v dobových uniformách.
.

Neprehliadnite

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje