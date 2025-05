Múzeum SNP v B. Bystrici oslavuje 70 rokov od svojho založenia

Banská Bystrica 6. mája (TASR) - Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici v tomto roku oslavuje 70 rokov svojej existencie, symbolicky zároveň s 80. výročím ukončenia druhej svetovej vojny. Založili ho 8. mája 1955 a svojím poslaním a činnosťou nadviazalo na Ústav SNP, ktorý v meste pod Urpínom existoval od decembra 1947. V rámci Banskej Bystrice je ojedinelým miestom, kde sa každoročne pripomína SNP a koniec druhej svetovej vojny. Vojenské cintoríny pre sovietskych a rumunských vojakov sa totiž nachádzajú vo Zvolene.



„S dôstojnou pripomienkou obetí SNP sa počítalo od počiatkov budovania múzea. Od roku 1964 došlo k stavebným prácam na súčasnej ikonickej budove Pamätníka SNP. Umiestnenie areálu bolo navrhnuté v roku 1957 Milanom Kodoňom a Emanuelom Hruškom, víťazmi urbanistickej súťaže v Banskej Bystrici. Návrh samotnej budovy pamätníka vytvoril architekt Dušan Kuzma, ktorý v roku 1959 vyhral architektonickú súťaž. Pamätník svojim dielom Obete varujú dotvoril Jozef Jankovič. Vznikla tak impozantná a symbolická budova, ktorá plní nielen úlohu pamätníka, ale je zároveň i múzejnou budovou,“ priblížil riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.



Pre návštevníkov sprístupnili novú budovu a expozíciu v auguste v roku 1969. Nastupujúca normalizácia však zasiahla aj do tejto koncepcie.



„Súsošie Jozefa Jankoviča bolo v roku 1972 premiestnené na Kalište, odkiaľ sa do pietnej siene Múzea SNP vrátilo až v roku 2004. V súčasnosti sa sieň používa na pietne podujatia, najmä pri príležitosti výročia SNP a konca druhej svetovej vojny. Okrem súsošia Obete varujú je v pietnej sieni symbolický večný oheň, urny so zeminou z vypálených obcí a významných povstaleckých bojísk, pamätné kamene národom a národnostiam bojujúcim v SNP, a najmä pamätné tabule židovského a rómskeho holokaustu, ktoré dopĺňa hrob neznámeho vojaka SNP,“ konštatoval Uhrin.



Urnu s pozostatkami neznámeho vojaka uložili v pietnej sieni v predvečer celonárodných osláv 75. výročia SNP 28. augusta 2019. Pri jeho pozostatkoch sa našli aj osobné veci, napríklad zvyšky uniformy.



Jubilejné 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny si v Múzeu SNP, ktoré má celoslovenskú pôsobnosť s medzinárodným dosahom, pripomenú 7. mája o 11.00 h pietnym aktom kladenia vencov.



V Deň víťazstva nad fašizmom (8. 5.) bude múzeum otvorené pre verejnosť bezplatne od 9.00 do 18.00 h. Na návštevníkov čaká v kinosále premietanie dokumentárnych filmov rôznej produkcie, od amatérskych dokumentov až po dielňu Slovenskej televízie a rozhlasu. O 19.00 h je na programe premiéra dokumentárneho filmu Mišpoche: Naša rodina o prežití rasovo prenasledovanej rodiny počas druhej svetovej vojny.



V areáli Pamätníka SNP, ktorý je od roku 1982 národnou kultúrnou pamiatkou, a kde sa nachádza skanzen ťažkej bojovej techniky, otvoria počas slávnostného dňa sezónu diaľkovo riadených modelov tankov a vojenských vozidiel.