Múzeum SNP v Banskej Bystrici navštívilo vlani celkovo 224.413 ľudí

Na archívnej snímke riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 6. apríla (TASR) – Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici navštívilo vlani celkovo 224.413 ľudí. Vyplýva to zo Správy o činnosti a hospodárení Múzea SNP za rok 2021, ktorú v stredu v Banskej Bystrici predstavili novinárom.Pripomína, že návštevnosť v stálych expozíciách bola 114.115 ľudí a 103.534 záujemcov si prišlo pozrieť výstavy. Kultúrnych a spoločenských podujatí sa zúčastnilo 3838 návštevníkov, vzdelávacích činností 2385 a filmového klubu 541.Múzeum od roku 2006 organizuje celoštátne oslavy výročia SNP ako viacdňové spomienkové a kultúrne podujatie. Vlani sa ho zúčastnilo 2500 ľudí. V rámci vzdelávania to bol program pre žiakov základnej školy zameraný na problematiku riešenia židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939 – 1945.zhodnotil jeho riaditeľ Marian Uhrin.Podľa správy banskobystrické Múzeum SNP nadobudlo vlani celkom 108 kusov zbierkových predmetov, z toho kúpou 68 v sume 10.900 eur. Vlastným výskumom to bolo 25 kusov za 2115 eur a darom 15 kusov za 415 eur.V meste funguje aj Knižnica Múzea SNP, vlani poskytla čitateľom 174 absenčných a 128 prezenčných výpožičiek. Celkový počet knižničných jednotiek v knižnici k 31. decembru minulého roka bol 22.639. Správa o činnosti a hospodárení tiež informuje, že odborní zamestnanci múzea spracovali vlani 34 vedeckovýskumných úloh.Za rok 2021 vznikol v múzeu pracovný pomer šiestim zamestnancom. Štyri boli dozorkyne, jeden pribudol v organizačnej zložke, ktorou je archív a ďalší na upratovanie. Materskú alebo rodičovskú dovolenku čerpalo ku koncu minulého roka päť zamestnankýň. Celkovo malo Múzeum SNP vlani 66 zamestnancov, najviac z nich - 37, boli odborní pracovníci. Prevádzkových bolo 18 a administratívnych 11.Vedúca ekonomického úseku Múzea SNP Anna Jakubíková povedala, že tržby inštitúcie boli vlani 176.000 eur.konštatovala. Podľa nej aj napriek tomu, že bolo ochorenie COVID-19, tržby zo vstupného neklesli.