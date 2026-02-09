< sekcia Regióny
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči prináša nový program
Dôraz kladie múzeum na zážitok, interaktivitu, komunikáciu a inklúziu, čo podľa riaditeľky oceňujú najmä školské skupiny a rodiny s deťmi.
Levoča 9. februára (TASR) - Novinkou roka v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči je zážitkovo-edukatívny program pod názvom „Čo ukrýva múzeum?“. Účastníci sa v rámci neho stávajú aktívnymi bádateľmi, ktorí odhaľujú príbehy za múzejnou bránou. Informovala o tom riaditeľka múzea Štefánia Petreková.
Dôraz kladie múzeum na zážitok, interaktivitu, komunikáciu a inklúziu, čo podľa riaditeľky oceňujú najmä školské skupiny a rodiny s deťmi. „Rozhodli sme sa pootvoriť našu takzvanú trinástu komnatu a predstaviť zaujímavosti žiakom 2. - 5. ročníkov základných škôl a tiež žiakom 4. - 9. ročníkov špeciálnych základných škôl nielen v Levoči,“ priblížila Petreková. Prostredníctvom zaujímavých interaktívnych úloh a hier v tímoch sa návštevníci bližšie oboznámia s problematikou múzeí, ich významom pre spoločnosť, so spôsobom získavania zbierkových predmetov, ich odbornej ochrany a zachovania pre budúce generácie. Program je postavený na zážitkovom učení, vďaka ktorému sa účastníci nestávajú len pasívnymi poslucháčmi. Cieľom edukácie je podpora kritického myslenia, súčinnosti, empatie a akceptácia inakosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
„Školáci, ktorí k nám zavítajú, sa počas 60 minút ocitnú v zákulisí nášho múzea, v úlohe lektorov, dokumentaristov, reštaurátorov či riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Overia si svoje komunikačné zručnosti a zistia, aké možnosti a výzvy ponúka práca múzejných lektorov. Počas programu sa zoznámia s prácou múzejníkov, ktorá ostáva za bežných okolností verejnosti neznáma. Pokúsia sa zreštaurovať naše pomyselné zbierkové predmety, naučia sa o nich získať najdôležitejšie informácie a vytvoriť čo najvýstižnejší evidenčný záznam,“ vysvetlila lektorka a múzejná pedagogička Elena Gurová.
Nový program je v ponuke každý pondelok počas školského roka. Záujemcovia si môžu rezervovať termíny v dvoch vstupoch, a to o 9.00 h a 10.30 h. Všetky informácie sú prístupné na oficiálnej webovej stránke múzea. V Levoči okrem toho ponúkajú päť stálych programov pre všetky vekové kategórie, ktoré hravou formou približujú históriu aj súčasnosť vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Levočské múzeum sa špecializuje na zhromažďovanie, starostlivosť a propagáciu hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva a zdravotne znevýhodnených. Mapuje históriu vzdelávania ako celku, najmä štyri základné „pédie“ - zrakové, sluchové, telesné a mentálne znevýhodnenie.
