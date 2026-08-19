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Múzeum Spiša sprístupňuje novú výstavu o Židoch v regióne
Jedným z hlavných lákadiel výstavy budú podľa Furmanika desiatky autentických exponátov a unikátnych predmetov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 19. augusta (TASR) - Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi pod názvom Židia na Spiši, ktorú slávnostne sprístupnili v stredu popoludní. Kurátor výstavy Martin Furmanik priblížil, že lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia desaťročia stáli pri rozvoji miest a obcí v regióne, spoluvytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život i každodennú podobu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín a múzeum sa ich teraz rozhodlo znovu priniesť verejnosti.
Po úspešných projektoch Rusíni na Spiši a Nemci na Spiši prichádza múzeum s ďalšou kapitolou spoločných dejín regiónu - príbehom židovskej komunity, bez ktorej by dnešný Spiš vyzeral úplne inak. „Chceme pripomenúť ľudí, ktorí významne ovplyvnili hospodársky, spoločenský aj kultúrny rozvoj Spiša a napriek tomu zostávajú v povedomí verejnosti často len okrajovo zastúpení,“ priblížil Furmanik.
Návštevníci sa tak vďaka výstave vydajú na cestu dejinami spišských Židov - od ich príchodu do regiónu, cez obdobie rozmachu komunít, vznik spolkov, škôl a podnikateľských aktivít až po tragické udalosti holokaustu, ktoré znamenali zánik väčšiny židovských komunít. Samostatná časť bude venovaná náboženskému životu, sviatkom, tradíciám a rituálom.
Jedným z hlavných lákadiel výstavy budú podľa Furmanika desiatky autentických exponátov a unikátnych predmetov. Okrem zbierok Múzea Spiša budú vystavené aj predmety zapožičané z Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Historického múzea, Múzea v Kežmarku, Východoslovenského múzea, Východoslovenskej galérie a zo súkromných zbierok. Atmosféru doplnia dobové fotografie, audiovizuálne materiály a zvukové nahrávky.
Projekt sprevádza aj séria podujatí pre verejnosť. V septembri sa návštevníci budú môcť vydať po stopách židovských domov v Spišskej Novej Vsi a v novembri zaznejú v priestoroch múzea spišské židovské piesne v podaní skupiny Mojše Band. Vrcholom bude decembrové predstavenie vedeckej kolektívnej monografie Dejiny Židov na Spiši. Pripravené sú aj odborné prednášky a vzdelávacie programy pre školské skupiny.
Výstava bude prístupná verejnosti do 31. marca 2027. Finančne ju podporili Košický samosprávny kraj, Fond na podporu umenia, mestá Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišská Stará Ves a Krompachy, obec Markušovce a Židovská náboženská obec Bratislava.
Po úspešných projektoch Rusíni na Spiši a Nemci na Spiši prichádza múzeum s ďalšou kapitolou spoločných dejín regiónu - príbehom židovskej komunity, bez ktorej by dnešný Spiš vyzeral úplne inak. „Chceme pripomenúť ľudí, ktorí významne ovplyvnili hospodársky, spoločenský aj kultúrny rozvoj Spiša a napriek tomu zostávajú v povedomí verejnosti často len okrajovo zastúpení,“ priblížil Furmanik.
Návštevníci sa tak vďaka výstave vydajú na cestu dejinami spišských Židov - od ich príchodu do regiónu, cez obdobie rozmachu komunít, vznik spolkov, škôl a podnikateľských aktivít až po tragické udalosti holokaustu, ktoré znamenali zánik väčšiny židovských komunít. Samostatná časť bude venovaná náboženskému životu, sviatkom, tradíciám a rituálom.
Jedným z hlavných lákadiel výstavy budú podľa Furmanika desiatky autentických exponátov a unikátnych predmetov. Okrem zbierok Múzea Spiša budú vystavené aj predmety zapožičané z Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Historického múzea, Múzea v Kežmarku, Východoslovenského múzea, Východoslovenskej galérie a zo súkromných zbierok. Atmosféru doplnia dobové fotografie, audiovizuálne materiály a zvukové nahrávky.
Projekt sprevádza aj séria podujatí pre verejnosť. V septembri sa návštevníci budú môcť vydať po stopách židovských domov v Spišskej Novej Vsi a v novembri zaznejú v priestoroch múzea spišské židovské piesne v podaní skupiny Mojše Band. Vrcholom bude decembrové predstavenie vedeckej kolektívnej monografie Dejiny Židov na Spiši. Pripravené sú aj odborné prednášky a vzdelávacie programy pre školské skupiny.
Výstava bude prístupná verejnosti do 31. marca 2027. Finančne ju podporili Košický samosprávny kraj, Fond na podporu umenia, mestá Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišská Stará Ves a Krompachy, obec Markušovce a Židovská náboženská obec Bratislava.