Múzeum Spiša zaznamenalo počas leta pokles návštevnosti

Spišská Nová Ves 9. októbra (TASR) - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a jeho pobočné zariadenia, okrem Národopisného múzea v Smižanoch, zaznamenali počas letných mesiacov pokles návštevnosti oproti minulému roku. Dôvodom boli aj opatrenia v súvislosti s koronakrízou. Pre TASR to uviedla riaditeľka múzea Zuzana Krempaská.



Provinčný dom, v ktorom sídli múzeum, navštívilo počas mesiacov jún, júl a august 1550 návštevníkov, vlani to bolo 2971. Tento rok tam upravili návštevné dni a hodiny. „Oproti minulému roku bolo múzeum od mája 2020 v pondelky zatvorené, z dôvodu zabezpečenia hygienických opatrení. To malo vplyv aj na nižšiu návštevnosť,“ skonštatovala Krempaská. Zároveň podľa nej z návštevnosti vypadla aj školská mládež. Zo zahraničia chodili do Provinčného domu prevažne Česi, Maďari a Poliaci.



Riaditeľka priblížila, že kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach, ktoré spravuje múzeum, navštívilo počas letných mesiacov 5240 návštevníkov, pričom minulé leto to bolo 6699 ľudí. „V Markušovciach bola síce celkovo nižšia návštevnosť, no v kaštieli v lete 2020 návštevnosť stúpla, keďže letohrádok bol mimo prevádzky v mesiacoch júl až september,“ dodala Krempaská.



Ako ďalej ozrejmila, letohrádok bol počas hlavnej turistickej sezóny pre verejnosť zatvorený z dôvodu rekonštrukcie strechy nad historickou časťou pôvodného stredného pavilónu. Od utorka (6. 10.) je už opäť otvorený.



Krempaská doplnila, že nárast návštevníkov však zaznamenalo Národopisné múzeum v Smižanoch, ktoré počas tohto leta privítalo 174 ľudí, v minulom roku za rovnaké obdobie to bolo 115.



Múzeum Spiša a jeho pobočné zariadenia sú otvorené celoročne. Návštevné hodiny v sezóne a mimo sezóny sú uvedené na webovej stránke múzea.