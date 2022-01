Múzeum TANAP na niekoľko dní uzavrú, dôvodom je výmena okien

Vysoké Tatry 14. januára (TASR) – Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách bude od pondelka 17. januára zatvorené. Hovorkyňa Štátnych lesov (ŠL) TANAP Martina Petránová informovala, že dôvodom dočasného uzatvorenia je výmena okien vo vstupnej hale.



"V najbližších dňoch sa tak modernizácie dočkajú aj ďalšie priestory múzea. Po výmene okien vo výstavnej časti, ktorú sme zrealizovali ešte na jeseň 2020, keď múzeum zatvorila druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19, príde na rad vstupná hala," uviedla Petránová.



Práce by mali trvať zhruba päť dní, ak všetko pôjde podľa plánu, múzeum návštevníkov opäť privíta v sobotu 22. januára. Pozrieť si jeho expozície tak budú potom môcť v obvyklom čase, teda od 8.30 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h.



"Podľa aktuálne platných pravidiel je múzeum otvorené v režime OP, čiže vstup je dovolený len očkovaným a tým, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Samozrejmosťou je prekrytie dýchacích ciest respirátorom," upozornila hovorkyňa.



Múzeum TANAP návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku. Jeho expozície si pred pandémiou ročne pozrelo okolo 50.000 ľudí, aktuálne je podľa Petránovej návštevnosť zhruba o tretinu nižšia.