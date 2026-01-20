< sekcia Regióny
Múzeum TANAP-u prejde tento rok ďalšou rekonštrukciou
Autor TASR
Vysoké Tatry 20. januára (TASR) - Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici prejde tento rok ďalšou obnovou. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ešte pred časom informoval, že približne 700.000 eur pôjde na digitalizáciu a zlepšenie schopnosti poskytovať informácie v múzeu. Riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič uviedol, že chcú zároveň pokračovať v zlepšovaní prístupu aj pre hendikepovaných návštevníkov.
Projekt financuje rezort životného prostredia zo svojho rozpočtu. „Potrebujeme ľuďom dať popritom, že v regióne prebývajú, že prídu lyžovať, aj širšie zázemie. Viem, že Správa TANAP-u si dala aj iné žiadosti na opravu verejných budov, najmä do modernizačného fondu, takže myslím si, že čaká túto lokalitu dobrý rozvoj,“ uviedol minister.
Múzeum už vlani prešlo čiastočnou obnovou a priestory tak sprístupnili aj pre znevýhodnené skupiny návštevníkov. Pribudli tam reliéfne mapy a orientačné tabule vrátane Braillovho písma, modely zvierat, rastlín a biotopov určené na hmatové spoznávanie, či interaktívne prvky so sprievodcom v posunkovom jazyku a s titulkami. Zároveň sú v múzeu piktogramové mapy a zjednodušené orientačné pomôcky, či nová centrálna dioráma Tatry v štyroch ročných obdobiach. Súčasťou prehliadky je aj film prispôsobený znevýhodneným skupinám - doplnený audio komentárom, posunkovým tlmočením a titulkami. „Sme na to pripravení a do budúcna chceme múzeum ešte lepšie nastaviť tak, aby si ho mohol prísť pozrieť každý,“ upozornil riaditeľ.
V expozícii, ktorá sa rozprestiera na ploche viac ako 1000 metrov štvorcových, sa návštevníci zoznámia s prírodou a históriou Tatier, ale aj so životom a kultúrou podtatranského ľudu v minulosti. Ďalšia modernizácia, ktorú chcú realizovať ešte v tomto roku, sa podľa Babniča dotkne projektovej sály či vstupného areálu. „Chceme naše služby rozvíjať, vidím v tom veľký potenciál, sú to krásne veci a verejnosti to prinesie informácie o prírode, a to je pre nás dôležité,“ pripomenul.
Múzeum TANAP-u založili 1. apríla 1957. Prvý rok sídlilo v Podtatranskom múzeu v Poprade a následne sa presťahovalo do Vily Széchenyi v Tatranskej Lomnici. O desať rokov neskôr sa zlúčilo s Výskumnou stanicou TANAP-u, kedy sa premiestnilo do novovybudovaného architektonicky nevšedného objektu v Tatranskej Lomnici a sídli tam dodnes.
