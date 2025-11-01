Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici bude dva týždne zatvorené

Ilustračná snímka z múzea TANAP-u. Foto: TASR - Milan Kapusta

Dominantou expozície múzea sú unikátne diorámy, ktoré zachytávajú prostredie, v ktorom žijú živočíchy Tatier.

Autor TASR
Vysoké Tatry 1. novembra (TASR) - Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici bude od 3. do 17. novembra zatvorené z dôvodu plánovanej údržby expozícií. Správa TANAP-u o tom informuje na sociálnej sieti.

Dominantou expozície múzea sú unikátne diorámy, ktoré zachytávajú prostredie, v ktorom žijú živočíchy Tatier, ako kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, rys ostrovid, vlk dravý, medveď hnedý či hlucháň hôrny.

V Prírodovednej expozícii môžu návštevníci nájsť rôzne tematické okruhy. Etnografická časť zobrazuje hmotnú a duchovnú kultúru ľudu z podtatranských a tatranských obcí. Zbierkové predmety a 3D exponáty dopĺňajú prezentácie, fotorámiky, svetelné tabule a krátke filmové sekvencie. Návštevníkom je k dispozícii i historická expozícia.
