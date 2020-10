Múzeum TANAP-u zaznamenalo cez leto pokles návštevnosti

Tatranská Lomnica 8. októbra (TASR) – Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici počas tohto leta zaznamenalo pokles návštevnosti v porovnaní s vlaňajším. Zatiaľ, čo v júli 2019 navštívilo múzeum 8774 ľudí, tento rok zaznamenali 6911. V auguste 2019 si muzeálne expozície pozrelo 9125 návštevníkov, tento rok ich počet klesol na 6665. Pre TASR to uviedla koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.



„V máji a júni nám vypadli tradiční návštevníci, ktorými sú školské skupiny, avšak počas prázdninových mesiacov sme zaevidovali viac rodín s deťmi. Medzi návštevníkmi už tradične prevažujú Slováci, avšak prichádza aj dosť Čechov a Poliakov,“ ozrejmila Petránová.



Ako ďalej priblížila, pre celoplošné opatrenia, ktoré začali platiť na Slovensku v polovici marca v súvislosti so šírením nového koronavírusu, muselo Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici podobne ako ostatné inštitúcie zavrieť svoje brány. Návštevníci si mohli jeho expozície pozrieť opäť až začiatkom mája, aj to za prísnych hygienických opatrení, ktoré platia doteraz. Petránová doplnila, že okrem štandardných opatrení by už čoskoro mal v múzeu pribudnúť aj ozónový čistič vzduchu, ako aj kamerový snímač teploty pri vchode.



Múzeum je otvorené celoročne, s výnimkou vianočných a novoročných sviatkov a tiež obdobia každoročnej modernizácie jeho expozícií. Tento rok je pravidelná údržba naplánovaná na celý november, a to z dôvodu výmeny okien. „V rámci údržby pracovníci Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u tak ako každý rok vymenia aj jednotlivé exponáty rastlín, okrem toho pripravujeme aj výmenu jednej z diorám. Kamzičiu rodinku vymeníme za dynamický výjav zo života z ríše zvierat,“ dodala Petránová s tým, že návštevníci uvidia útok rysa na kamzičie mláďa.