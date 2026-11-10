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Múzeum Topoľčanoch realizuje projekt pre zdravotne hendikepovaných

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Plánované postupy pri realizácii projektu budú rešpektovať individuálne osobitosti vyplývajúce z veku a aktuálneho zdravotného stavu a podporia pozitívny vzťah k poznávaniu a učeniu sa.

Autor TASR
Topoľčany 10. novembra (TASR) - Významný príspevok k integrácii zdravotne hendikepovaných ľudí do spoločnosti predstavuje projekt Dvere múzea dokorán IV. V spolupráci so Zariadením sociálnych služieb (ZSS) V kaštieli Horné Obdokovce ho realizuje Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Projekt potrvá do 30. decembra a konečným výstupom bude decembrová výstava prác v múzeu, informoval Ľubomír Opáth z Tribečského múzea.

Aktivita neformálnym vzdelávacím spôsobom a s využitím arteterapie zlepšuje pozornosť klientov, rozvíja jemnú a hrubú motoriku, predstavivosť a schopnosť samostatnej práce. Arteterapeutické účinky predstavujú formu sebavyjadrenia a liečby prostredníctvom výtvarného umenia, kde nie je dôležitý estetický výsledok, ale samotný tvorivý proces, skonštatoval Opáth.

Plánované postupy pri realizácii projektu budú rešpektovať individuálne osobitosti vyplývajúce z veku a aktuálneho zdravotného stavu a podporia pozitívny vzťah k poznávaniu a učeniu sa.

Projekt nadväzuje na projekty Dvere múzea dokorán I. až III. z rokov 2017, 2019 a 2023 a tiež projekty podporené Ministerstvom kultúry SR adresované iným znevýhodneným skupinám, ako sú žiaci špeciálnej školy či seniori. Jeho súčasťou sú prednášky s vedomostným kvízom, tvorivé dielne a workshopy zamerané na medovnikárstvo, košikárstvo a drotárstvo.

Naším cieľom je prispieť ku skvalitneniu života zdravotne hendikepovaných ľudí v ZSS V kaštieli prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít, k väčšej samostatnosti klientov, k dosiahnutiu pocitu, že sú potrební. V neposlednom rade chceme prispieť k zlepšeniu ich fyzickej a psychickej stránky,“ povedal Opáth.

Dôležitým prvkom je aj rozvoj environmentálneho cítenia

formovaním a podchytením kladného vzťahu k ochrane prírody a životného prostredia. Projekt je realizovaný s finančnou podporou ministerstva kultúry.
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