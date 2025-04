Múzeum ukrajinskej kultúry má nové vedenie, odvolali riaditeľa

Svidník 1. apríla (TASR) - V Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku odvolali k 31. marcu riaditeľa Jaroslava Džoganíka. SNM v stanovisku pre TASR uviedlo, že vedením múzea bola od 1. apríla do skončenia riadneho výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa poverená Miriam Božiková.



„Doterajšiemu riaditeľovi Jaroslavovi Džoganíkovi ďakujeme za doterajšie vedenie múzea a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, keďže pán Džoganík zostáva pracovať aj naďalej v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry, a to na pozícii kurátora,“ uviedli zo SNM s tým, že o zmene na poste riaditeľa v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry rozhodol dočasný generálny riaditeľ SNM Anton Bittner.



Džoganík považuje svoje odvolanie za politickú, nie odbornú záležitosť. Múzeum je podľa neho v dobrej kondícii. „Veľa sa urobilo, veľa roboty ešte čaká. Na stole mám hotovú projektovú dokumentáciu na celkovú obnovu kaštieľa - Galérie Dezidera Millyho, zaistili sme financovanie dokumentácie k hlavnej expozícii v centre mesta, beží medzinárodný projekt na digitalizáciu zbierkových predmetov, ďalšie projekty sú podané alebo pripravené na podanie. Budem len rád, ak múzeum bude v tejto pracovnej dynamike pokračovať,“ uviedol pre TASR Džoganík.



Ďalšie plány a kroky, plánované v súvislosti so SNM - Múzeom ukrajinskej kultúry, predstaví SNM spolu s novým riaditeľom po skončení výberového konania, ktoré plánujú vyhlásiť v priebehu apríla.