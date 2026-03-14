Múzeum ukrajinskej kultúry pripravilo výstavu veľkonočných kraslíc
Na výstave predstaví svoju tvorbu 25 ľudových umelcov z okolitého regiónu a dve z ukrajinského Užhorodu.
Autor TASR
Svidník 14. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku pripravilo pre návštevníkov 25. ročník výstavy veľkonočných kraslíc. Tá je dlhodobo venovaná uchovávaniu a prezentácii ľudového umenia zdobenia vajíčok. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka múzea Ľudmila Ražina.
„Toto tradičné remeslo predstavuje neoddeliteľnú súčasť histórie a kultúrneho dedičstva východného Slovenska a múzeum si kladie za cieľ zachovať ho aj pre ďalšie generácie. Práve vďaka našim krasličiarkam a krasličiarom táto tradícia dodnes žije, prirodzene sa rozvíja a obohacuje o nové výtvarné i technické podoby. Ich tvorivosť, zručnosť a úcta k tradíciám dávajú veľkonočným krasliciam stále nový život,“ uviedla Ražina. Na výstave predstaví svoju tvorbu 25 ľudových umelcov z okolitého regiónu a dve z ukrajinského Užhorodu.
Tento rok sa výstava podľa nej uskutoční v novom, výnimočnom formáte. Veľkonočné kraslice budú po prvýkrát prezentované v novootvorených kultúrno-spoločenských priestoroch národopisnej expozície v prírode - v skanzene. „Toto jedinečné prostredie poskytne výstave autentickú atmosféru a nový rozmer vnímania tradičného ľudového umenia,“ dodala Ražina.
Vernisáž sa uskutoční v sobotu o 14.00 h a návštevníci ju môžu vidieť do 31. mája.
