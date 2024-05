Múzeum ukrajinskej kultúry pripravuje počas sezóny viaceré podujatia

Svidník 11. mája (TASR) - Okrem Noci múzeí a galérií pripravuje počas hlavnej turistickej sezóny Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry (SNM-MUK) vo Svidníku pre verejnosť viaceré podujatia.



V sobotu 18. mája sa v skanzene uskutoční podujatie pri príležitosti spomenutej noci múzeí. Jeho súčasťou bude okrem iného výstava športového náčinia a tiež online prenos hokejového zápasu majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.



"Nasledujúci mesiac chceme spolu s našimi najmenšími návštevníkmi osláviť Medzinárodný deň detí. U nás v skanzene sa koná pod názvom Huncútsky deň 1. júna. Už teraz sa môžu deti spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi tešiť na deň plný zábavy a radosti v krásnom autentickom prostredí skanzenu," uviedla pre TASR zástupkyňa riaditeľa SNM-MUK Miriam Božiková.



Ako pokračovala, koncom júna sa vo Svidníku uskutoční 70. ročník slávností rusínsko-ukrajinskej kultúry, na ktorom sa podieľa i múzeum.



"Prvý deň slávnosti otvoríme v našich výstavných priestoroch v centre mesta výstavu a v nedeľu sa môžu návštevníci tešiť na svätú liturgiu v drevenom chráme svätej Paraskievy v skanzene a na kultúrno etnografický program. Výstava bude prezentovať 60 rokov existencie SNM-MUK vo Svidníku. Na zhruba 170 štvorcových metroch by sme chceli predstaviť múzejné zbierky z depozitárov a úsekov, ktorými sa zaoberáme za tie roky činnosti. Časť výstavy by sme chceli venovať aj 70. slávnostiam rusínsko-ukrajinskej kultúry," priblížila Božiková.



Počas leta zvykli nechať priestor pre remeselníkov a predajcov. "Budeme veľmi radi, ak budeme aj tohto roku s nimi spolupracovať a budeme môcť predstaviť nejaké tradičné remeslá z nášho regiónu v skanzene," doplnila Božiková.



Vrcholom sezóny a jej symbolickým uzatvorením je každoročne medzinárodná súťaž vo varení pirohov a Deň ľudových tradícií. Konajú sa vždy v druhú septembrovú nedeľu pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Pripravený je podľa jej slov bohatý program a sprievodné podujatia.