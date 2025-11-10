< sekcia Regióny
Múzeum ukrajinskej kultúry pripravuje výstavu o poslaní duchovenstva
Svidník 10. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry (SNM - MUK) vo Svidníku pripravuje výstavu s názvom Duchovno a poslanie duchovenstva na severovýchode Slovenska. Vernisáž sa uskutoční 18. novembra vo výstavnej sieni múzea. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM - MUK Ľudmila Ražina.
Ako uviedla, cieľom výstavy je prostredníctvom rozličnej duchovnej literatúry, úradnej dokumentácie duchovných a iných zbierok zaoberajúcich sa touto tematikou vzbudiť v návštevníkoch záujem o danú oblasť.
„Snahou je taktiež zvýšiť povedomie o náročnosti práce duchovných, ktorí sa okrem šírenia viery venovali aj rozvoju vzdelanosti obyvateľstva. Objekt záujmu rovnako predstavujú aj významné osobnosti ako Alexander Duchnovič alebo Alexander Pavlovič. Zámerom je rovnako vyzdvihnúť vplyv duchovných na obyvateľstvo a poukázať, ako sa ich odkaz zachováva až do súčasnosti. To všetko v rámci zbierkových predmetov SNM - MUK,“ priblížila Ražina.
Medzi hlavné kategórie, ktorým sa bude výstava venovať, patrí duchovná literatúra rozličného charakteru, úradná dokumentácia rozličného druhu s cieľom vyzdvihnúť množstvo ďalších činností, ktoré museli duchovní plniť, významné osobnosti a zachovanie odkazu ich činnosti.
