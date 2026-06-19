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Múzeum ukrajinskej kultúry si 70. výročie založenia pripomína výstavou
Prostredníctvom audiovizuálnych projekcií si návštevníci budú môcť pripomenúť významné udalosti, projekty a osobnosti, ktoré sa podieľali na rozvoji múzea.
Autor TASR
Svidník 19. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry (SNM - MUK) vo Svidníku si pripomína 70. výročie svojho založenia historicko-dokumentárnou výstavou. Jej slávnostná vernisáž sa uskutoční v piatok o 14.00 h vo výstavných priestoroch múzea na Centrálnej ulici vo Svidníku. Výstava s názvom 70 rokov SNM - MUK vo Svidníku priblíži históriu vzniku a rozvoja múzea, ktoré patrí medzi najstaršie národnostné múzeá na Slovensku zamerané na dokumentáciu, ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva Ukrajincov na Slovensku. TASR o tom informovala zastupujúca riaditeľka SNM - MUK vo Svidníku Ľudmila Ražina.
Múzeum podľa nej patrí medzi najstaršie národnostné múzea na Slovensku zamerané na dokumentáciu, ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva Ukrajincov na Slovensku.
„Návštevníci budú mať možnosť prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií a audiovizuálnych materiálov nahliadnuť do histórie vzniku a rozvoja múzea. Súčasťou expozície budú listiny súvisiace so zriadením múzea, dokumentácia budovania jeho priestorov, ako aj fotografie zachytávajúce jednotlivé etapy jeho činnosti počas siedmich desaťročí,“ povedala Ražina.
Výstava predstaví bohatú múzejnú činnosť v oblasti tvorby a ochrany zbierkového fondu, vedecko-výskumnej práce, výstavnej činnosti, kultúrno-vzdelávacích podujatí a spolupráce s domácimi i zahraničnými partnermi. Prostredníctvom audiovizuálnych projekcií si návštevníci budú môcť pripomenúť významné udalosti, projekty a osobnosti, ktoré sa podieľali na rozvoji múzea.
„Vystavené budú aj unikátne artefakty dokumentujúce bohatstvo duchovnej a materiálnej kultúry regiónu severovýchodného Slovenska,“ doplnila Ražina.
Výstava je podľa nej nielen retrospektívnym pohľadom na 70-ročnú históriu múzea, ale aj poďakovaním všetkým zamestnancom, odborníkom, darcom, partnerom, sponzorom a návštevníkom, ktorí sa svojim podielom zúčastnili na jeho rozvoji a úspešnom napĺňaní jeho poslania. Výstava potrvá do 27. septembra.
Múzeum podľa nej patrí medzi najstaršie národnostné múzea na Slovensku zamerané na dokumentáciu, ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva Ukrajincov na Slovensku.
„Návštevníci budú mať možnosť prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií a audiovizuálnych materiálov nahliadnuť do histórie vzniku a rozvoja múzea. Súčasťou expozície budú listiny súvisiace so zriadením múzea, dokumentácia budovania jeho priestorov, ako aj fotografie zachytávajúce jednotlivé etapy jeho činnosti počas siedmich desaťročí,“ povedala Ražina.
Výstava predstaví bohatú múzejnú činnosť v oblasti tvorby a ochrany zbierkového fondu, vedecko-výskumnej práce, výstavnej činnosti, kultúrno-vzdelávacích podujatí a spolupráce s domácimi i zahraničnými partnermi. Prostredníctvom audiovizuálnych projekcií si návštevníci budú môcť pripomenúť významné udalosti, projekty a osobnosti, ktoré sa podieľali na rozvoji múzea.
„Vystavené budú aj unikátne artefakty dokumentujúce bohatstvo duchovnej a materiálnej kultúry regiónu severovýchodného Slovenska,“ doplnila Ražina.
Výstava je podľa nej nielen retrospektívnym pohľadom na 70-ročnú históriu múzea, ale aj poďakovaním všetkým zamestnancom, odborníkom, darcom, partnerom, sponzorom a návštevníkom, ktorí sa svojim podielom zúčastnili na jeho rozvoji a úspešnom napĺňaní jeho poslania. Výstava potrvá do 27. septembra.